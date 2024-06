L'espectacle de les grans finals, en directe a Climbing Madrid

Contemplar els escaladors professionals ascendint un mur de Dificultat és, en si mateix, un espectacle: es mouen en vertical com si fossin salamandres. Però, si s’hi suma l'emoció de la competició, de veure com intenten superar-se els uns als altres fent moviments gairebé impossibles, es tenen els ingredients necessaris perquè l'experiència resulti extraordinària. I això és, precisament, el que Climbing Madrid, la gran festa de l'escalada, ofereix avui, dissabte 15 de juny.

El plat fort d'aquesta jornada són les finals del Campionat de Madrid i d'Espanya, que es desenvolupen totes dues a l'exigent mur de Dificultat, una paret de 15 metres d'alçada i formes desafiadores que sembla dissenyada per no poder ser ascendida. I hi participen totes les categories, des de l'absoluta fins a les juvenils (Sub15, Sub16 i Sub18), afegint així l'extra de poder comparar la competència de cada grup.

Juvenils i absoluts

Les diferents competicions cobreixen tot el dia, encara que s'intercalen amb moltes altres propostes, com ara concerts, exhibicions del GERA (el Grup Especial de Rescat en Altura dels Bombers) i trobades amb estrelles i llegendes de l'escalada. I, a més, tant les barres com els ‘foodtrucks’ i la zona VIP funcionaran a ple rendiment durant tota la jornada.

A les 9.30 hores, la final de la categoria Sub14 obre el torneig; a les 12.30 hores és el moment dels escaladors Sub16 i, a les 14 hores, el dels Sub18. Els professionals absoluts, per la seva banda, els escaladors totals per tècnica i experiència, s'enfronten els uns als altres a les 20.30 hores al mateix mur de Dificultat.

El lliurament de premis tindrà lloc a les 22.05 hores a l'escenari principal, i determinarà qui seran, dins de cada categoria, els nous referents de l'Escalada de Dificultat tant de Madrid com d'Espanya.

Banda sonora musical

El DJ Abel The Kid, un autèntic referent del so electrònic més prestigiós, obrirà l'agenda musical amb una sessió de 16.30 a 17.30 hores. Abel The Kid és un dels DJ i productors més importants de la música de ball a Espanya. Va ser resident durant 8 anys de la sala Fabrik de Madrid i, també, un convidat habitual dels clubs més importants d'Eivissa, com ara Privilege, Ushuaia, Pacha i Arkadia Miami.

A més, se sumarà a la festa una altra gran DJ, Neus González, presentadora de televisió i Locutora als 40 Urban, que ha punxat en sales com Apol·lo de Barcelona, al Camp Nou, i en festes tan conegudes com ChocoChuros o Maraca. Es posarà als plats de 19.15 a 20.15 hores.

I no només això, perquè també obrirà la gala de lliurament de premis del Campionat de Madrid i d'Espanya d'Escalada de Dificultat a les 22.00 hores, i tancarà aquesta inoblidable jornada a Climbing Madrid amb una altra sessió de cloenda de 22.45 a 23.45 hores.

Els Bombers, i molt més

Però fins que s'acabi la festa de l'escalada d’Arroyomolinos, queda molt per veure i fer. Per començar, al matí, d'11 a 13 hores, es pot acudir al taller de costura de Planeta Dots, que amb el lema Repara la teva roba, salva el planeta!, busca unir economia circular, reciclatge, ecologia i conscienciació.

Seguim amb l'exhibició del GERA, el Grup Especial de Rescat en Alçada del Cos de Bombers de la Comunitat de Madrid, que té tres parts: a les 16.30 hores, realitzaran maniobres al Mur de Dificultat; a les 17.35 veurem com treballa aquest grup especial i, a les 18.15, la seva actuació conclourà amb un descens en tirolina.

I, entremig, per què no passar per l'àrea de ‘foodtrucks ‘i les barres a prendre alguna cosa? Beguda, menjar, un moment relaxat, reposar forces… tot pot ser. Aigua, refrescs, cervesa; hamburgueses, frankfurts, gofres. Et suggerim hidratar-te amb una de les millors aigües minerals naturals i una de les millors carns gurmet.

Coneix les estrelles i les llegendes

Una altra oportunitat única que només es pot gaudir a Climbing Madrid: conèixer, via trobades, diàlegs i presentacions, algunes de les estrelles i llegendes més grans de l'escalada, tant nacionals com internacionals. I mira quin nivellàs.

Carlos Suárez, escalador, alpinista, saltador base, conferenciant i fins i tot escriptor, una de les grans icones nacionals, actua com a mestre de cerimònies i entrevistador. A les 17.30 hores donarà la benvinguda i, a les 17.50, conversarà amb Geila Macià, cridada a ser la propera reina de l'escalada, sobre com l'esport pot ajudar a prevenir el ‘bullying’ i l'anorèxia.

A les 18.15 hores, es reuneix amb una autèntica llegenda internacional, Chris Sharma, el dominador de les vies en roca gairebé impossibles, californià establert a Catalunya, per presentar la secció Converses d'alçada i, a les 18.30 h, dialoga amb la gran Shauna Coxsey, britànica, campiona de la Copa Mundial de Bouldering 2016 i 2017 (mur Boulder).

Carlos Suárez mateix tancarà a les 18.45 hores amb la seva ponència Muntanyes de llibertat. Però, no sense abans anar al Mur Boulder amb Chris Sharma i Shauna Coxsey. No t'ho perdis, perquè fins a les 19.15 h hi seran. I tu?