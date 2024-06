La Unió desperta el sentiment blanc-i-blau

Aquests dies es respira un ambient diferent a Figueres. Demà la Unió pot convertir-se en nou equip de Tercera RFEF i és per això que la ciutat s’ha bolcat amb el conjunt que dirigeix el tècnic garrotxí Roger Vidal. S’espera omplir Vilatenim. El suport de l’afició serà necessari, tenint en compte que els figuerencs hauran de fer una gesta per capgirar un 3-1 en contra davant l’Atlètic Lleida en la final del play-off d’ascens a casa (16.00 h/La Xarxa TV) i fer realitat el somni de pujar de categoria. Com que en l’eliminatòria no es comptabilitza el valor doble dels gols a fora ni es té en compte la classificació final a la lliga regular, el Figueres es veurà obligat a guanyar per dos gols de diferència si vol forçar la pròrroga o marcar-ne més que els lleidatans en el còmput global al llarg dels noranta minuts.

«Vilatenim ens ha d’ajudar. Venim amb un resultat advers, que haurem de remuntar. Són noranta minuts amb la nostra gent. Hem de corregir els errors de la setmana passada a Lleida i plantejar un partit per superar al rival. El suport de l’afició serà clau», destaca Vidal. L’entrenador del Figueres comenta que «la ciutat té ganes de venir a l’estadi, tothom està implicat»: «Segur que vindrà més gent que mai. És un partit a cara o creu i qui sigui capaç de sobreposar-se pujarà. Els necessitem a tots». En aquest sentit, considera que «de mica en mica, hem estat capaços de fer bons partits i superar grans rivals per animar als figuerencs i figuerenques»: «Hem generat trempera, fent que es parli del Figueres. El Front Unió està més poblat que mai... La plantilla i el club tenen molt mèrit per a què la implicació anés en augment».

La Unió és un històric del futbol, amb una època daurada a Segona Divisió A, però, per a Vidal, «la història, història és»: «Per nom, queda clar que el Figueres té més història que l’Atlètic Lleida. Ara bé, en l’actualitat la situació és diferent. No ens enganyem. L’Atlètic Lleida hi ha ficat molts recursos i ha sigut un dels candidats a pujar des del principi. Nosaltres potser no tant. La pressió que tenim és bona perquè vol dir que hi som. Jugant a casa, hem d’estar al nivell».

Les claus per pujar

Roger Vidal assegura que la força del vestidor serà fonamental per imposar-se en la final del play-off a Vilatenim. «Els jugadors estan molt implicats amb l’equip. Són molt treballadors i, sobretot, hi ha hagut molta alegria durant tot l’any. Hem arribat fins aquí i ho hem de rematar amb l’ascens», diu.

En la seva etapa com a futbolista, Vidal va disputar una promoció per pujar a Segona B la temporada 2014-15. «Recordo aquella tarda. Vam generar la mateixa sintonia entre jugadors i afició guanyant l’anada a Vilatenim i perdent la tornada a Sòria (contra el Numància B). Ara que la tornada és aquí i és definitiva. Penso que aquesta comunió ens pot ajudar moltíssim», considera. «Ens interessa tenir molt la pilota i crear un atac-i-gol constant. L’Atlètic Lleida ha de sentir la pressió de l’entorn i del camp. Hem de creure-hi fins al final», sosté.

Subscriu-te per seguir llegint