El Figueres continuarà una temporada més a Lliga Elit

Tocarà tornar-ho a intentar. El Figueres havia fet bullir les xarxes per fer creure que la remuntada i l'èpica tindrien cabuda a Vilatenim. El resultat era desfavorable, però Àlex Sánchez havia donat una petita esperança la setmana passada amb el gol el descompte a Ramon Farrús en el partit d'anada (3-1). Les opcions de somiar s'han començat a diluir als trenta-cinc minuts de joc. Konu ha tornat a veure porteria i decantava la balança a favor dels de Xavi Bartolo (0-1). Els figuerencs necessitaven tres gols per portar el partit a la pròrroga. A la mitja part, Vidal ha intentat revitalitzar el matx amb l'entrada de Genís, Khalid i Ousman. No hi ha hagut temps per veure si els jugadors de refresc podrien animar la situació. Samba semblava tallar les aspiracions amb el segon gol de l'Atlètic Lleida en el minut 48 (0-2).

Una segona diana que hauria fet perdre l'esperança als més optimistes, però els alt-empordanesos no s'han rendit, han buscat aconseguir el gol que encengués una petita espurna on aferrar-se. Khalid ha estat l'encarregat de fer-ho. El pitxitxi dels locals apareixia en el seixanta per escurçar distàncies (1-2).

Amb la flama viva, Ousman ha fet créixer les esperances amb l'empat a dos. Quedaven divuit minuts per fer realitat la remuntada (2-2). El Figueres l'ha tingut a tocar perquè Khalid ha fet pujar el tercer en el 78 (3-2). La sensació era que hi hauria una altra ocasió, un darrer intent per fer-ho possible. I així ha sigut, primer un gol anul·lat per fora de joc i, just després, una ocasió molt clara per fer el 4 a 2. Ha faltat punteria. Un Atlètic Lleida espantat ha trobat forces per capgirar de nou el marcador a les acaballes i, definitivament, tancar l'eliminatòria, ja amb un home més al camp. La rauxa final del Figueres ha estat insuficient i l'ascens ha volat cap a la Terra Ferma.