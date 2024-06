El Girona, Pau Cubarsí i Jordi Ribera, entre els 15 finalistes als premis Atenea

El Girona FC, per la seva excepcional temporada, capaç d’engrescar tota una província; el seleccionador espanyol d’handbol, Jordi Ribera; els germans Petar i Jordi Cikusa, clubs com el Bisbal i l’Handbol Bordils, i l’Oxfam Intermón Trailwalker són alguns dels quinze finalistes a la segona edició dels premis Atenea. Els guardons, impulsats pel Diari de Girona amb el patrocini de Camps Motor - We Are Mobility i Grup Pous, la col·laboració principal del Consell Català de l’Esport, Diputació de Girona, Balance, Aqua Brava i Munich, i el suport del GEiEG, tornen el proper 27 de juny amb l’objectiu de valorar, visibilitzar i premiar l’esforç, el talent i els èxits esportius de la província, i els seus esportistes emergents. La segona edició es farà, novament, a les instal·lacions del GEiEG de Sant Ponç, amb obertura de portes a les 19h i l’inici de l’acte a partir de 2/4 de 8 del vespre.

Els finalistes dels Premis Atenea 2024. / DdG

Hi ha cinc categories. Al premi Augurium a la jove promesa hi aspiren Jana Montes (pàdel), Anna Salvat (portera del Vila-sana d’hoquei) i Pau Cubarsí, futbolista gironí que ha debutat amb el primer equip del Barça i amb la selecció amb només 16 anys. Per la seva banda, l’EF Gironès Sàbat, el Bisbal i l’Handbol Bordils opten al premi Magister als valors d’un club, i la Trailwalker, el Girona i el Futbol Base Vilobí ho fan en la categoria Plausus al gest esportiu. El premi Vitae a la llarga trajectòria serà disputat, amb tres insígnies de l’esport gironí: el tècnic de bàsquet Carlos Surís (GEiEG), el seleccionador espanyol d’handbol, Jordi Ribera, i la fundadora del Salt Gimnàstic Club, Montse Hugas. Per últim, els germans Petar i Jordi Cikusa, del Barça d’handbol, la jugadora del València i de la selecció espanyola de bàsquet Queralt Casas, campiona de lliga i copa, i els remers del CN Banyoles Dennis Carracedo i Aleix Garcia, amb bitllet pels Jocs i triomfadors a l’Europeu, són els finalistes en la modalitat de premi Melius al millor esportista.

Un cop coneguts els aspirants, ara és torn pels membres del jurat, format pel president del Girona CH, Eduard Recio; la CEO del Bàsquet Girona, Stefi Batlle; la directora esportiva de l’Uni, Laia Palau; el director esportiu del Girona, Quique Cárcel; el president del GEiEG, Francesc Cayuela, i el Cap de Redacció del Diari de Girona, Jordi Roura, escollir els guanyadors. L’assistència a la gala d’entrega dels Premis Atenea és gratuïta. Els interessats poden reservar la seva localitat en aquest enllaç.