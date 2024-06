Segon fitxatge pel Bàsquet Girona

El Bàsquet Girona va per feina i avui ha anunciat la incorporació de l'escorta nord-americà Aljami Durham, de l'Hamburg Towers. Durham arribarà a Fontajau després d'una experiència molt reeixida a Hamburg on ha estat un dels més destacats de l'equip, que ja competit a l'Eurocup, i de la Lliga alemanya. L'escorta ha signat una mitjana de 14,4 punts, 3,4 rebots i 4 assistències per partit, xifres que l'han convertit en el millor jugador de l'Hamburg del curs.

D'aquesta manera, el Bàsquet Girona tanca el segon fitxatge de cara a la temporada vinent. El primer reforç per a Fotis Katsikaris va ser el pivot Juan Fernández, procedent del Breogán.