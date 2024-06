El futbol gironí batega amb força a la promoció de Segona Catalana

El futbol gironí de categoria regional interessa; no hi ha cap dubte. Ha tornat a quedar demostrat aquest vespre en l'anada del play-off d'ascens a Primera Catalana del grup gironí entre el Torroella i el Farners. Set-centes persones han omplert el camp dels baix-empordanesos en un partit que els locals s'han emportat per 2 a 0. Les grades feien patxoca amb un gran desplaçament selvatà vestit de blau que s'ha barrejat amb el vermell de la parròquia local. El dia 22 de juny es decidirà qui acompanya el Juventus de Lloret a Primera Catalana en un matx que també s'espera que ompli el Muncipal de Santa Coloma de Farners.