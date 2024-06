El Massi Baix Ter monopolitza el podi a Sueca

Domini. El Massi Baix Ter Women's Team, de Torroella de Montgrí, ha fet valer la seva llei durant el cap de setmana sent el principal protagonista de les dues proves de la Copa d'Espanya Fèmines Cofidis 2024 que han tingut lloc a Albanilla (Múrcia) i a Sueca (València).

Dissabte van ocupar les dues primeres posicions del podi, avui l'equip de Torroella ha aconseguit el triplet amb la victòria d'Ainara Albert, el tercer lloc de Paula Blasi i la segona posició de Susana Pérez.

Ainara Albert ha repetit victòria un dia després d'imposar-se al III Trofeu Residència Santa Ana i avui ha completat el recorregut de la Clàssica de l'Arròs de Sueca amb un temps de 2 hores, 21 minuts i 6 segons.

Susana Pérez guanyadora de la Copa d'Espanya i candidates a guanyar en la categoria Sub23

Gràcies als resultats d'aquest excel·lent cap de setmana, Susana s'ha pogut proclamar campiona de la categoria absoluta de la Copa d'Espanya quan encara falta l'última cursa per disputar-se. El dissabte va acabar en la sisena posició i avui ha acabat segona. L'èxit no es queda aquí. Només falta una prova per acabar la competició i Ainara Albert i Paula Blasi ocupen les dues primeres posicions de la classificació general de la categoria Sub23. La competició posarà punt final el pròxim 13 de juliol amb el Gran Premi de Lleó.