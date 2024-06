El futbol gironí batega amb força en l'últim play-off

Els precedents de la promoció d'ascens a Tercera Catalana ja feien presagiar que la final del play-off de Segona Catalana també despertaria l'interès del públic. Torroella i Farners disputaven l'anada de la final a les comarques gironines en un duel que havia de començar a decidir quin era el darrer equip que pujaria de categoria a la demarcació. Amb un ambient de luxe al camp, amb més de set-centes persones mirant el matx, va tornar a quedar palès que el futbol gironí batega amb força. El futbol de poble i regional interessa i, la gent que estan mobilitzant aquestes eliminatòries, només fan que refermar aquesta idea. El sentit de pertinença i identificació cap als clubs afloren en la seva màxima expressió en els moments claus.

A Torroella, no va faltar-hi res per ressaltar l'ambient de partit clau que es respirava. Els pots de fum de color vermell a la sortida dels jugadors del túnel de vestidors, culminaven un bullici que havia anat augmentant a poc a poc a la tribuna del camp. Els tocs vermellosos dels locals quedaven a la dreta, mentre que els blaus van ocupar l'altre sector. L'afició del Farners es va desplaçar en massa, amb un bus inclòs, per recolzar als seus jugadors. Amb el grup d'animació de La Grada 1922 liderant els càntics, els selvatans no es van sentir sols en cap moment.

La parròquia local no es va quedar enrere i tampoc va deixar sols els seus jugadors. Una estampa de luxe, que feia patxoca. Un ambient, però, que no va sorprendre Joan Ginestera, membre de la junta del Torroella: «Ja fa diverses temporades que puja molta gent al camp. Vam fer una crida i per l'ambient del poble d'aquesta setmana ja vèiem que seria maca l'entrada». Un èxit que Ginestera té clar a què es deu: «La gent s'ha bolcat, suposo per l'equip que hem fet, amb gent del poble i nanos joves».

Cap jugador es voldria perdre un partit d'aquestes característiques. El capità del Farners, Ian Lafuente, lesionat, se l'ha hagut de mirar des de fora com un aficionat més. Tot i que els colomencs van acabar perdent 2 a 0, Lafuente valora la gran mobilització feta per gent que estima l'entitat: «Fa goig veure que fas poble, que la gent et segueix. I més un diumenge a la tarda, que no és el millor horari per desplaçar-se.». Una situació que el jugador també ha de saber digerir: «El més complicat és que passes de jugar davant poques persones a fer-ho davant de tres-centes o quatre-centes».

L'excel·lent rebuda que està tenint el format a Girona ha deixat astorat el delegat de la zona i vicepresident esportiu de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Bonet: «No ens esperàvem que hi hagués tanta i tanta gent als camps. La veritat és que ens ha sobrepassat una miqueta». Bonet, que va voler seguit in situ el duel, reconeix que la gent té «ganes de futbol». A Santa Coloma, la setmana vinent, una nova oportunitat per demostrar la fal·lera futbolera.