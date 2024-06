El futur del Bàsquet Girona a Europa se sabrà en els pròxims dies

La decisió de la FIBA sobre els equips que participaran en les seves competicions la temporada vinent pot ser imminent. El Bàsquet Girona n’estarà molt pendent perquè ha fet la inscripció pels dos torneigs, amb la preferència -esclar- de jugar la Basketball Champions League, d’un nivell clarament superior i que atreu equips com l’Unicaja, el vigent campió.

Els gironins, catorzens a l’ACB, van quedar en una posició complicada per obtenir l’accés a Europa, però a vegades l’organisme fa algunes excepcions. De moment, hi ha quatre equips de l’ACB que jugaran amb gairebé tota seguretat la primera competició de la FIBA: Unicaja, Múrcia, Tenerife i Manresa. Per mèrits esportius, si la FIBA convidés un altre equip aquest hauria de ser l’Andorra -onzè-, sempre i quan l’equip del Principat no pugui jugar Eurocup, o bé el Saragossa, dotzè. Però en les últimes hores ha aparegut un rumor a la xarxa X del compte «Triple de Tripkovic» en què s’assegura que el Bàsquet Girona seria un dels equips convidats a la fase prèvia de la Champions juntament amb l’Andorra. D’aquesta manera, la FIBA faria una excepció i donaria una oportunitat als de Marc Gasol deixant fora al Saragossa. En tot cas, el club es mostra prudent i assegura que no té cap informació al respecte, de manera que la incertesa continuarà sent màxima fins al dia del veredicte final.