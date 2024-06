Roberto Íñiguez seguirà a l'Spar Girona

L’Uni Girona i Roberto Íñiguez han arribat a un acord i el tècnic seguirà una temporada més a Girona.

“Estem molt contentes d’anunciar la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de la temporada 24-25”, ha valorat la directora esportiva Laia Palau, i ha afegit: "En Roberto, per la seva personalitat, experiència, caràcter i compromís crec que és un dels millors líders que podríem tenir per tal de donar-li continuïtat i solidesa el projecte de l’Spar Girona".