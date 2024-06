Els herois de deu anys de l'EF Sant Julià de Ramis

El benjamí de l’Sporting de Gijon de futbol sala es va proclamar diumenge campió d’Espanya després de tombar per 2-3 l’Exposición valencià. Allà, per poc, entre els quatre millors equips U10 de l’Estat, no hi va poder ser l’EFS Sant Julià de Ramis. L’equip entrenat per Pitu Montiel, que deixa el club després de 12 temporades, ha fet història guanyant la lliga, la Copa Catalunya i quedant-se a les portes de la final a quatre espanyola en caure a la fase sector de Saragossa precisament contra el subcampió, l’Exposición. Mai un equip de futbol sala de base gironí havia arribat tant lluny, i això ha convertit en petits herois de deu anys els integrants d’un equip que, per al club, ja serà llegendari.

Pitu Montiel, el tècnic, se’n va emocionat amb tot el que ha pogut viure al costat d’aquests jugadors que va agafar amb cinc anys «i que tot just s’entrebancaven amb la pilota». A base de treball, el Sant Julià s’ha posicionat com un dels clubs referents de Catalunya i en el cas que ens ocupa, el benjamí negre, els arguments són sobrats. «Hi ha jugadors amb molt potencial», assegura, després d’haver guanyat en tot aquest període, pandèmia inclosa pel mig, quatre lligues, la Copa Girona i el Campionat de Catalunya d’aquest any que els va obrir el camí de la fase sector de l’estatal. Allà tot i guanyar els dos primers partits i que en el darrer els valgués l’empat, en caure contra l’Exposición van ser els valencians els qui van acompanyar l’Sporting, l’Imperio de Mèrida i el Pietro Atlético de Ceuta a la final a quatre.

Els jugadors i tècnics celebrant el títol de Copa Catalunya / EFS Sant Julià de Ramis

Aquesta és una història de somnis impossibles, il·lusions i superacions personals. I de fets excepcionals. «Vam guanyar el campionat de Catalunya, que té molt mèrit, i vam arribar a una fase sector d’Espanya, un èxit inèdit pel futbol sala gironí, hem fet història», destaca l’entrenador. Montiel recorda que «he passat mitja vida d’aquests nens amb ells, i a part del nivell futbolístic, em quedo amb els valors que hem intentat transmetre als nens. Han fet un canvi brutal en tot aquest període». Després de 12 anys entrenant a Sant Julià Pitu Montiel, mestre de professió, ho deixa perquè «m’he buidat, he tingut un gran desgast».

Per explicar gràficament la gesta, el tècnic explica com se’ls va posar la pell de gallina quan van arribar a Saragossa a l’hotel de concentració de la fase sector i van veure que compartirien estança amb la base del Barça o d’El Pozo Múrcia. Hi havien arribat després de trencar el seu sostre a Catalunya, guanyant l’Olesa, que havia sigut la seva bèstia negra. Ho van aconseguir als penals després d’un empat a set gols a la final del Campionat de Catalunya. A la lliga van guanyar tots els partits menys un, que va acabar en empat.

Acostumats a guanyar, alguna vegada la por escènica s’havia menjat els joves jugadors del Sant Julià en precedents contra l’Olesa. Aquesta temporada, però, els van guanyar, i això que tot i guanyar 5-1 al descans van acabar patint per tombar-los als penals després del 7-7 final. A la fase sector de Saragossa anímicament tot havia anat sobre rodes. Fins que l’últim dia va arribar l’Exposición. L’empat els valia però van acabar perdent, bloquejats en veure que les ocasions no entraven i els passava factura el cansament. Però havien fet igualment història. Per sempre seran els petits herois de Sant Julià.

