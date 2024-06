El Figueres apostarà per Hèctor Simón per tornar a intentar l'ascens a Tercera RFEF

El primer equip de la Unió Esportiva Figueres va estar a punt d’ascendir a Tercera RFEF el dissabte passat en un duel boig davant l’Atlètic Lleida, però se li va escapar de les mans i a la propera temporada tornarà a jugar a la Lliga Elit, la sisena categoria estatal. Tot i el bon paper que ha realitzat l’entrenador Roger Vidal al capdavant de l’equip, passant-lo de cuer a disputar al final del play-off, el club optarà per un canvi de timó al proper curs.

L’entrenador llançanenc Hèctor Simón ocuparà la banqueta figuerenca a partir d’aquest estiu. La decisió ja s’hauria meditat abans de disputar la promoció d’ascens i molt probablement s’hauria tirat endavant encara que el Figueres hagués assolit l’ascens amb Roger Vidal. El club ja hauria transmès al tècnic garrotxí que apostaria per un canvi a la banqueta el pròxim exercici.

Havia coincidit amb Raül Agné

L’arribada de Simón serà una de les decisions més rellevants que ha pres Raül Agné, presentat el febrer passat com a nou director de futbol i de l’àrea de metodologia del club. El de Mequinensa havia explicat, en la seva presentació, que s’envoltaria "de gent de la comarca que conegui i que hagi mamat de mi; he entrenat nens que ara són persones adultes i que saben com soc i l’idioma que parlo". Agné i Simón havien coincidit al Girona, a Segona Divisió A, com a entrenador i jugador dels vermell-i-blancs.

El tècnic altempordanès, de 40 anys, coneix Vilatenim perquè va ser jugador del planter de la Fundació Esportiva Figueres abans de fitxar per l’Espanyol.

Simón ha dirigit els juvenils del Girona enguany. La temporada passada la va començar a l’A vermell-i-blanc, a Divisió d’Honor, assolint la permanència amb antelació. Amb l’objectiu de la salvació assolit, el club de Montilivi el va traslladar al B, de Preferent, perquè el tècnic Kiku Parcerisas va marxar al tram final al Badalona Futur, de Segona RFEF. L’entrenador de Llançà va estar a punt de pujar el B a Lliga Nacional juvenil, però va acabar empatat de punts amb el campió, el Granollers, que tenia el goal average guanyat per només un gol.

Simón va acabar la seva trajectòria com a futbolista a l’Olot, a Segona RFEF, el 2021, i després va dirigir el Peralada i a l’Hospitalet, de Tercera RFEF. Als riberencs els va classificar, fa un any, per la promoció d’ascens per pujar a Segona RFEF.