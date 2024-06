L'Europe Cup, última bala del Bàsquet Girona per competir al continent

L’Europe Cup és l’última bala a la recàmara del Bàsquet Girona per competir la temporada que ve a nivell continental després que aquesta tarda la Champions League anunciés els seus participants i no hi inclogués el club de Marc Gasol. Des de Fontajau s’havien demanat invitacions a totes dues competicions. Descartada la Champions, tot passa per l’Europe Cup, que de fet, és el torneig on sempre han vist més possibilitats de ser admesos des del conjunt gironí. La resolució definitiva hauria d’arribar a primers de juliol.

De moment l’Eurolliga ha confirmat tres participants de l’ACB per al curs que ve (Barça, Madrid i Baskonia). El València, que n’ha quedat fora, passa a disputar l’Eurocup al costat del Gran Canària i el Joventut. La tercera competició continental, la Champions League, tindrà un mínim de quatre representants de la màxima divisió espanyola, Manresa, UCAM Múrcia, Unicaja i La Laguna Tenerife, i se n’hi podria sumar un altre en cas que l’Andorra superi la fase prèvia. En els propers dies es confirmarà qui disputa la FIBA Europe Cup, on el Girona hi té dipositades esperances.

Adéu a Èric Vila

L’actualitat del Bàsquet Girona ha tingut avui, a més, dos noms propis. Èric Vila, fins ara l’únic gironí a la plantilla, sembla tenir les hores comptades. Segons va avançar la cadena SER, el club li hauria pagat la indemnització que estipula el seu contracte per rescindir l’any que li quedava de contracte. Fins ara el Bàsquet Girona només ha confirmat la baixa de Goloman. Jugadors com Iroegbu o Yves Pons tenen contracte, però tampoc està clar que continuïn.

La felicitat de Durham

L’altre nom propi és el d’Aljami Durham, fitxat dissabte de l’Hamburg, i que està cridat a ser un dels referents del Bàsquet Girona de la propera temporada. En declaracions facilitades pel propi club, l’escorta afirma que «el meu joc aporta el que és necessiti, sigui puntuació, ajudar als companys en defensa, lideratge... en cada partit faria qualsevol cosa per guanyar. Soc un jugador apassionat i en aquest sentit m’agrada animar els companys i els aficionats».

Recorda Durham, també, que va començar a jugar a bàsquet als «tres o quatre anys» i que el seu somni sempre ha sigut ser «professional» d’aquest esport. «El meu objectiu és sempre millorar», va assegurar el nou jugador del Girona, que està impacient per començar la nova temporada a Fontajau.