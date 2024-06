El Bisbal cerca tres jugadors per tancar la plantilla

El Sòl Gironès Bisbal continua perfilant la plantilla de l’estrena a FEB 2. El període de renovacions va començar al mateix moment el qual es va aconseguir l’ascens. Els pilars de l’equip, Lamin Dibba i Xevi Torrent, continuaran a les ordres de Carles Rofes, com també Toni i Enric Espinosa, Isaac Valera, Xavi Viejo, Jaume Solé i Marc Mateu. Paral·lelament, Rofes ha sumat experiència a la banqueta amb la incorporació d’Albert Morejón, coordinador i entrenador del primer equip del Sant Gregori. D’aquesta manera el conjunt negre i vermell fa una passa més endavant en aspectes tàctics i tècnics.

«L’equip no es muntarà en els pròxims deu dies. Tots els equips estan a l’espera dels primers moviments i això ho alenteix un xic. Segurament serà qüestió d’un mes el què puguem donar per tancada la plantilla», assegura Joan Ferrer, director esportiu del club. Les opcions de fer un gran any depenen de triar correctament les noves cares. Vuit jugadors confirmats en una plantilla, d’entrada, de dotze. Per tant, quatre peces noves haurien d’arribar a la capital de la ceràmica, però el club, de moment, en buscarà només tres. Guillem Planas estarà en dinàmica del primer equip, a l’espera de guanyar-se minuts. El primer fitxatge i, possiblement, el més rellevant, és un pivot que ajudi Dibba sota els taulells. El club cerca un pivot amb quilos i centímetres que pugui anotar de forma autònoma a prop de cistella. Un perfil diferent de Dibba que dóna molta varietat ofensiva.

En la posició d’aler-pivot també s’està buscant un perfil versàtil. Valera passarà a jugar d’aler. Mentrestant, Xevi Torrent combinarà les posicions de base i escorta, per això, la nova incorporació ha d’estar preparada per ajudar en la direcció i, també, ha de ser agressiu de cara a cistella.