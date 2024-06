La creació d'una nova zona de premsa a tribuna obligarà a reubicar 79 abonats del Girona

El Girona ha anunciat aquest migdia que haurà de recol·locar 79 abonats de Tribuna per la creació d'una nova zona de premsa en aquest sector de l'estadi. "Amb l’objectiu de complir les condicions que determina la UEFA per acollir a Montilivi els partits de Champions League, 79 seients d’abonats de Tribuna es veuran afectats en els partits que s’inclouen a l’abonament (Lliga i Copa del Rei) i caldrà cercar una nova ubicació a l’estadi. En aquesta zona es situaran els nous pupitres de premsa que exigeix la UEFA", ha assenyalat el club en un comunicat. La UEFA no permet que es facin servir les grades supletòries ni per a públic ni per a premsa i es dona la circumstància que des de fa uns anys els periodistes radiofònics i mitjans escrits ocupen l'espai superior de Preferent. Davant la necessitat de fer-lo nou i ampliar-lo en un altre sector s'ha decidit que aquest sigui la part superior de Tribuna i que també la premsa s'hi instal·li en els partits de lliga i copa, d'aquí la seva afectació als abonaments, on la Champions no hi està inclosa.

"El Girona FC lamenta profundament aquesta situació i per això oferirà les màximes facilitats per reduir al mínim les molèsties que ocasionarà als abonats afectats. El club destinarà tots els seients disponibles que té per a la venda d’entrades en aquesta zona per reubicar a aquests abonats i en el casos que no sigui possible se’ls oferirà seients en altres zones de l’estadi. També cal dir que es tindrà en compte l’antiguitat de l’abonat a l’hora de seleccionar el seient", ha assenyalat el Girona en la nota.

Just fa un any, el Girona ja va haver de recol·locar diversos abonats de Tribuna per la creació d'una nova zona VIP a la primera filera de la part superior, moviment que va provocar l'enuig dels afectats, molts d'ells, socis i abonats històrics de l'entitat.