El Girona compta amb Fjellerup però prescindirà de Vila i Colom

El Bàsquet Girona està decidit a fer un pas endavant en la plantilla de la propera temporada i això comportarà canvis notables. De moment, tot i que només s’han concretat dos fitxatges (Aljami Durham, de l’Hamburg, i Juan Fernández, del Breogán), l’àrea esportiva segueix planificant un bloc on hi seran baixa Èric Vila i Quino Colom. En canvi, qui es quedarà, serà Maxi Fjellerup, que juntament amb Jaume Sorolla, que també renovarà, seran els dos homes amb més temporades a l’equip, l’argentí des de gener de 2022, i el tortosí, des d’una mica abans, l’estiu de 2021. Una altra situació que hi ha sobre la taula és la d’Ike Iroegbu, una de les peces més determinants d’aquest curs. Té contracte, però també una clàusula de sortida que s’esgota a primers de juliol, segons apunten diversos mitjans consultats de ciutats amb equips d’Eurolliga.

A banda dels fitxatges de Durham i Fernández, l’única situació contractual anunciada fins ara pel club ha sigut que Golomán no continuarà. Tampoc ho faran, segons ha pogut saber aquest diari, ni Èric Vila, que ja escolta ofertes per seguir en un altre club de l’ACB, ni el base Quino Colom. De l’actual plantilla sí que compta per a Fotis Katsikaris l’argentí Maxi Fjellerup. Fitxat el gener de 2022, encara a LEB Or, del Palma, i això li permetrà començar la seva quarta temporada al club, la tercera seguida a l‘ACB. Aquest curs ha jugat 26 partits, amb una mitjana de 4,7 punts i 2,3 rebots en 12 minuts a pista. El tècnic grec del Bàsquet Girona el va recuperar després que Salva Camps li perdés la confiança. L’energia que desprèn Fjellerup és un dels factors que més agrada als tècnics.

En canvi, ni Èric Vila ni Quino Colom tindran lloc a la plantilla de la temporada que ve. En el cas del gironí, el club li abonarà la clàusula per la qual pot trencar l’any que encara li queda de contacte, tal i com va revelar la cadena SER. La situació de Colom era diferent. El base acaba contracte a finals de juny i com ell mateix apuntava en una entrevista l’abril passat «algun cop ja he dit que estic molt content a Girona. Hem d’acabar bé aquesta temporada, ara el més important és salvar la categoria i quedar el més amunt possible. Després ja en parlarem». La seva idea d’allargar l’etapa de dos anys que ha viscut a Girona no es podrà materialitzar.

Explica’t aquest escenari, Fernando San Emeterio, Xus Escosa i Erick Moleiro també estan pentinant el mercat en busca de reforços. I dos dels més desitjats, ja eren a Girona aquesta temporada: Sergi Martínez i Juani Marcos. Cedits tots dos pel Barça, hi ha moltes possibilitats que puguin seguir un any més a Fontajau. En el cas de Martínez, tot i el seu bon any al Bàsquet Girona i la passa endavant que ha fet, no té ofertes interessants a l’ACB més enllà de la presentada pel club de Marc Gasol, que hi confia cegament. Juani Marcos és l’altra aposta, amb l’esperança que pugui acabar d’explotar si el respecten una mica més les lesions. En el capítol de futuribles s’hi han escrit noms com el d’Oriol Paulí (Barça) i Pep Busquets (Joventut), però sobretot el primer és complicat que vingui a Fontajau.

Faltarà per aclarir, després, el futur d’altres membres de la plantilla d’aquesta temporada com Yves Pons, que té contracte, Mindaugas Susinskas, o Stefan Djordjevic. El Bàsquet Girona, que a partir de l’1 de juliol ja començarà a gestionar el primer equip com a SAE i la base a través d’una Fundació, també ha de concretar en breu la relació amb el Salt, que aquest curs ha assumit la plaça a la lliga EBA, a partir d’ara, Tercera FEB. n