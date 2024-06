«Podríem estar a Tercera, els jugadors saben que l’equip és un trampolí»

Skender Sheshi dirigeix el Juventus de Lloret des de fa tres anys, en què ha assolit dos ascensos. L’entrenador albanès, de 42 anys, va ser futbolista al seu país -fins a la segona divisió- i a Itàlia, on va competir com a màxim a la Sèrie D.

S’esperaven ser campions de Segona Catalana amb tres jornades d’antelació?

Ha estat un any dur, però des del primer dia hem anat primers. Vam començar la pretemporada l’1 d’agost. Aquesta temporada passada vam tenir la sort de poder renovar el 80% dels jugadors i vam fer fitxatges de gran qualitat de jugadors que estaven a segona i a tercera divisió a Argentina, Uruguai, Paraguai i Albània.

Amb l’ascens a Primera Catalana, a on es planteja arribar el Juventus de Torí i vostès?

Per nosaltres és un luxe estar a Primera Catalana. Fa sis anys el club va començar a competir a Quarta. Volem guanyar cada any i sempre, i créixer el més ràpid possible. No ens posem límits, però crec que com a mínim podríem estar a Tercera (Divisió) tranquil·lament amb els jugadors que tenim ara. No tenim mil nens al club; som petits, però molt professionals.

D’on treuen els jugadors?

Tenim jugadors de l’Uruguai, Paraguai, Itàlia, Argentina, Colòmbia, Albània… Són jugadors d’una qualitat superior de Segona Catalana.

Qui és l’estrella?

Juan Cruz Kulak va arribar a ser convocat en un partit de la primera divisió d’Argentina; córrer 13 km per partit, no para. Kevin Arroyo és un lateral que va arribar a jugar a primera divisió de Costa Rica. Guilherme Pessoa era el capità del Chapecoense del Brasil fa tres anys. I Ilir Gjuzi, per exemple, va disputar dos partits amistosos amb la selecció sub-21 d’Albània l’any passat. Tenim futbolistes que han jugat partits davant 40.000 espectadors.

I com acaben al Juventus de Lloret?

Perquè saben que aquí tenen una oportunitat; és un trampolí per ells. El nom de Juventus és important. Des de Torí venen cinc cops l’any a veure jugadors. Tenim contactes i representants per tot el món.

Cobren?

Sí, és clar, alguna cosa. Sense cobrar, no ve ningú. Tenim els jugadors allotjats en hotels i en pisos. Entrenem quatre dies a la setmana, dues hores cada cop, i cal sumar-hi una hora més de gimnàs per cada entrenament en el centre privat que té el club.

D’on surten els diners, del Juventus de Torí?

No, dels nostres patrocinadors.

Parlava que el seu equip és un trampolí. Hi ha algun jugador que hagi fet el salt en aquests anys?

Vitor Leao va acabar anant a la primera divisió d’Albània, però ara està a Brasil; Emmanuel Badu a primera de Finlàndia… I a finals de juny enviarem un dels juvenils a fer les proves al Genoa, d’Itàlia, i fa dos anys dos nois van anar a provar al Lazio.

Com enfoquen la propera temporada?

Ja tenim cinc fitxatges de qualitat. Un d’ells prové de Segona RFEF d’Andalusia. Els últims mesos ens hem enfrontat a equips de Primera Catalana i de la Lliga Elit i no hem tingut res a envejar, els hi hem posat moltes dificultats amb un gran futbol. No vull guanyar, vull jugar bé; i jugant bé guanyes el 97% dels partits.

