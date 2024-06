El futbol gironí tanca el curs amb èpica i més de mil persones

El futbol gironí es va guardar un últim capítol de la temporada 2023/2024 amb tots els ingredients per tenir un final èpic, amb suspens i amb somriures i llàgrimes. Un punt final de curs de traca. El Torroella es va imposar als penals (8-7) al Farners després que els selvatans igualessin el 2 a 0 de l'anada i el marcador no es mogués a la pròrroga. Els baix-empordanesos ascendeixen per primera vegada a la seva història a Primera Catalana. L'últim partit del curs va ser una festa del futbol de la demarcació amb més de mil persones dels dos equips omplint el camp dels colomencs.

Ni ser a la vigília de la revetlla de Sant Joan, ni tampoc la possibilitat d'un pont llarg i encara menys l'amenaça de pluja. Res va poder impedir que el futbol regional es tornés a reivindicar. El format del play-off és un èxit rotund de la Federació Catalana de Futbol que ha fet, si més no a les comarques gironines, que la gent vagi als camps a recolzar els equips dels seus pobles. L'ens federatiu tindrà errors, però es pot penjar la medalla de l'afluència a les eliminatòries.

La passió i els nervis són a flor de pell amb el play-off per la seva pròpia essència. El premi complet per uns i les mans buides pels altres. El guió del duel no va fer més que accentuar la passió, el patiment i el desig en un enfrontament clau. Ho van viure els jugadors dins del camp i les aficions a fora. Quedar-se amb un home menys i anar per darrere en el marcador no va fer decaure els ànims de la parròquia visitant desplaçada. Un mèrit immens moure's fins a Santa Coloma. Com més dubtes van tenir els jugadors vermells, va ser com menys els van deixar de donar suport. Eren minoria davant l'afició local. El Farners va aconseguir que l'enfrontament fos un moment de club i de poble. I l'afició els va respondre amb un ambient de gala, collant al rival i portant l'equip fins al xiulet final.

La bogeria dels penals

La patacada dels locals va ser dolorosa. L'afició farnesenca es va veure un segon a Primera Catalana en el darrer instant de la pròrroga, però la rematada va picar al travesser per acabar sortint. D'aquell crit d'eufòria tallat en sec es va passar primer als nervis, i finalment, a les llàgrimes. Al vuitè penal perdien l'oportunitat de tornar a Primera Catalana cinc anys després. Unes emocions totalment oposades al Torroella, que es va salvar del K.O. en la darrera acció de joc i va estar impecable als penals. Una fita mai assolida i que serà recordada.

Enmig de la gresca, somreia eufòric i també alleugerit el president del Torroella, Marc Bodro, que gaudia de la gesta com «l'home més feliç del món»: «No era el nostre objectiu a principi de temporada. Ara toca celebrar-ho. Sobretot donar les gràcies a la Junta, als jugadors, als entrenadors i a l'afició que s'ha desplaçat fins a Santa Coloma. Ens han fet costat des del minut zero fins al final».

També estava eufòric David Bonmatí, entrenador dels torroellencs, que reconeixia «haver-ho passat fatal» des de la banda. «Ha costat molt, ja els he dit a la pròrroga als jugadors que havíem d'aguantar fins als penals perquè no veia possibilitat de fer un gol» comentava el tècnic alleugerit i també entregat amb l'afició. La part trista va tocar als locals. Tot i caure derrotats, l'entrenador del Farners, Oscar Prieto, valorava l'excel·lent temporada feta i la gran afluència de públic al camp: «L'estadi estava ple. Haver portat tota aquesta gent és un títol de Primera Catalana. No s'ha pujat, l'any que ve tornarem a ser igual de pesats intentant-ho».