La Federació Espanyola també munta un homenatge a Marc Gasol

Marc Gasol va confirmar el 31 de gener passat allò que tothom intuïa des que no havia començat la temporada amb el Bàsquet Girona: la seva retirada del bàsquet com a jugador professional als 39 anys acabats de fer. A l'abril van ser els Memphis Grizzlies, la primera franquícia on va militar en la seva prolífica etapa a l'NBA, els qui el van homenatjar retirant-li la samarreta amb el dorsal 33, que penjarà per sempre del sostre del FedEx Fòrum. Excompanys com Mike Conley, Tony Allen i Zach Randolph, que van marcar una era a Memphis, li van fer costat. Demà Gasol rebrà l'homenatge de la Federació Espanyola (FEB) al descans del partit de preparació per al preolímpic que enfrontarà al WiZink Center de Madrid l'equip de Sergio Scariolo amb Itàlia (19h). Marc Gasol és una llegenda de la selecció, amb la qual va disputar 191 partits internacionals i va aconseguir dos ors mundials i dos més d'europeus. Mentrestant, segueix sense saber-se res de cap possible reconeixement a Girona, la ciutat on entre 2006 i 2008 va explotar com a jugador defensant la samarreta de l'Akasvayu, on hi va crear el seu club de bàsquet, que el 2022 va tornar a dur Girona a l'ACB, i on es va retirar com a esportista, tal i com havia promès, actuant a la LEB Or l'any de l'ascens i, tot seguit, el del debut a la màxima categoria. El president i únic accionista de la futura SAE que començarà a caminar l'1 de juliol sempre ha dit que en algun moment hi haurà alguna activitat a Girona on es podrà acomiadar del públic, però encara no s'ha trobat. Qui sap si el primer partit de lliga de la propera temporada, que serà el 800 de Girona a l'ACB sumant les dues etapes, pot ser un bon moment.

Segons ha anunciat avui la FEB, el seu homenatge a la llegendària figura de Marc Gasol serà en el transcurs del partit que enfrontarà demà al vespre a Espanya i a Itàlia com a preparació del Preolímpic de València. "Allí es rendirà honors a un jugador que va debutar amb Espanya aquell estiu màgic de 2006, que va acabar amb el primer or en un Mundial en categoria absoluta en la història del bàsquet espanyol", especifica el comunicat. Precisament en l'Espanya-Itàlia de demà no hi serà el gironí Yankuba Sima. Ell, juntament amb Miquel Salvó i Santi Yusta, han estat descartats avui per Scariolo per seguir en la concentració i ja no formen part de la convocatòria per al duel.