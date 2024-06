El Tizona confirma Salva Camps

Salva Camps ja té nou destí. L'exentrenador del Bàsquet Girona ha estast confirmat aquesta tarda com a nou tècnic del Grupo Ureta Tizona per la temporada que ve. Camps, destituït al gener pels mals resultats i rellevat per Fotis Katsikaris a Fontajau, doncs, s'incorpora a un projecte fet per intentar l'ascens a l'ACB. El conjunt burgalès va disputar la fase d'ascens a ACB ara fa unes setmanes on va perdre a les semifinals contra l'Estudiantes. Camps agafarà el relleu de Diego Ocampo, també amb passat a Girona, que ha fitxat pel Manresa.