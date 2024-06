El Bàsquet Girona renova Fjellerup

El Bàsquet Girona continua la planificació per a la temporada entrant i avui ha anunciat la renovació de Maxi Fjellerup. D'aquesta manera, l'escorta argentí, de 26 anys, complirà la tercera temporada a Fontajau on va arribar el gener del 2022 procedent del Palma. Des de llavors, ha viscut l'ascens a ACB i dues permanències a la màxima categoria. L'argentí ha signat aquest curs una mitjana de 4'7 punts, tres menys que la temporada passada. Diari de Girona ja va avançar la setmana passada la decisió de renovar Fjellerup així com les de no comptar amb Èric Vila ni Quino Colom.

La renovació de Fjellerup és el quart moviment que fa la direcció esportiva que encapçala Fernando San Emeterio després dels fitxatges de Juan Fernández (Breogán) i d'Aljami Durham (Hamburg) i de la baixa de Goloman.