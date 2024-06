Cap jugador del Bàsquet Girona té dret de tempteig

L’ACB ha fet pública aquest matí la llista de jugadors subjectes a dret de tempteig per part dels seus clubs, en la qual no hi figura cap jugador del Bàsquet Girona.

D’altra banda, tampoc hi ha inclòs Ricky Rubio. El Barça allibera al jugador, que acaba contracte aquest 30 de juny, i serà lliure per negociar el seu futur amb qui vulgui.

D’aquesta manera, Ricky podria valorar l’opció de fitxar pel Bàsquet Girona o tornar al Joventut de Badalona. Aquests dies també s’ha especulat sobre la seva retirada.