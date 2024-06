Del Girona al Torroella: els quinze millors clubs del futbol gironí

Veure el Girona a la Champions i, per tercera vegada seguida, i cinquena en tota la història, a Primera divisió, serà el gran reclam, la principal atracció del futbol gironí la temporada que ve. Dit això, tot i que la distància es redueix, encara hi haurà massa categories de diferència a l’hora de trobar el següent millor representant del futbol de la província. L’Olot torna a Segona RFEF, però es manté el buit de representants de la demarcació a Segona A, on hi van arribar a coincidir Figueres i Palamós, o Girona i Llagostera, i a Primera RFEF, l’antiga Segona B. Veure els garrotxins a la quarta categoria és l’altra gran notícia d’aquest any per al futbol gironí, que en total, la campanya que ve tindrà 15 clubs entre el Primera i Primera Catalana, un menys que en aquest any pel descens compensat del Bosc de Tosca en no haver pujat l’Hospitalet, que seguirà a Tercera.

L’ascens del Torroella dissabte a Santa Coloma després d’una tanda de penals va tancar el curs futbolístic gironí. Ja se sap, per tant, que el curs que ve el Girona jugarà a Primera i a la Champions, que l’Olot buscarà ser un dels capdavanters de Segona RFEF, i que a Tercera només hi seran el Girona B, el Peralada i l’Escala. Tres també seran els representants a Lliga Elit, els mateixos que aquest curs, un Figueres a qui se li va escapar l’ascens en la promoció contra l’Atlètic Lleida, el Lloret i el Palamós. Per últim, a Primera Catalana, hi haurà set equips de la província: Can Gibert, Bescanó, Tossa, Roses, Banyoles i els ascendits Juventus Lloret i Torroella. Begur i Blanes ja havien baixat i diumenge ho va fer el Bosc de Tosca, en caure l’Hospitalet contra el Colonia Moscardó madrileny. A partir de Segona Catalana, tots els equips són gironins.

Aquest cap de setmana s’ha parlat molt de la debilitat del futbol català, que tot i tenir tres representants a Primera (Girona, Barça i Espanyol, que hi torna després de superar l’Oviedo al play-ott), no en tindrà cap a Segona A, i només dos a Primera RFEF, precisament Nàstic i Barça B, a qui Màlaga i Còrdova els van privar de tornar al futbol professional. És a dir, aquesta temporada de Segona a Primera RFEF no ha pujat cap català, ni tampoc de l’antiga Segona B a Segona A, la porta per treure el cap a LaLiga. Dels 82 clubs que competiran entre Primera i Primera RFEF, només cinc seran catalans i un es tracta d’un filial. I això que Catalunya és on es tramiten més llicències de futbolistes de tot Espanya.

A la quarta divisió del futbol espanyol hi haurà la temporada que ve nou equips catalans: Cornellà i Sabadell, descendits, més Badalona Futur, Espanyol B, Europa, Lleida, Terrassa, Sant Andreu i l’ascendit Olot. Els garrotxins mantenen a la banqueta el tècnic Pedro Dólera, i ja han lligat fitxatges com el del davanter Pau Salvans (Terrassa). L’Olot aspira des de fa anys, gràcies al treball incansable de la junta que lidera Joan Agustí, arribar al futbol professional. El primer pas ha de ser estabilitzar-se a Segona RFEF i, a partir d’aquí, intentar el salt a Primera RFEF on, tot i això, la competència és ferotge.

