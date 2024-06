Insults greus d'un jugador del Còrdova contra Catalunya: "Em cago..."

Saber perdre amb elegància no és fàcil, però els jugadors del Barça Atlètic van estar a l'altura. Van donar una lliçó. Ni una queixa o un mal gest ni una acció de què penedir-se. La ràbia i tristesa la van gestionar de manera madura i adulta. Saber guanyar és molt més fàcil. L'alegria sol fer oblidar qualsevol picabaralla lògica viscuda en un camp de futbol. Però no va ser així. Al Còrdova, el defensa José Manuel Calderón va celebrar l'ascens del seu equip amb una expressió denunciable: "Em cago en els morts de tots els catalans". Sobren les paraules.

No hi ha excuses. Ni l'eufòria ni haver consumit alcohol. En un directe d'Instagram de José Manuel Calderón en un trajecte que traslladava els jugadors del Còrdova a la celebració per l'ascens, el defensa andalús va expressar de manera clara nou paraules que haurien de ser sancionables: "Em cago en els morts de tots els catalans".

Cal estar atents al recorregut mediàtic d'aquestes paraules injurioses cap a Catalunya. Cal recordar que durant bona part dels 90 minuts des del camp del Còrdova es va cantar de manera contínua "Puta Barça i puta Catalunya". Vergonyós.