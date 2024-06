L'energia a Climbing Madrid per a l'èxit del Campionat d'Espanya de paraescalada

El festival Climbing Madrid ha suposat un abans i un després per a l'escalada a Espanya. Amb gairebé 30.000 assistents ja és l'esdeveniment històric més gran d'aquest esport celebrat al nostre país i la confirmació de l'auge i l'interès per aquesta disciplina. L'èxit de Climbing Madrid, organitzat per Prensa Ibérica i Indoorwall -i impulsat per la Comunitat de Madrid amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Arroyomolinos-, es deu al suport de tot el sector de l'escalada i també a impulsos clau com el d'Iberdrola, en aquest cas, un patrocinador molt especial.

60 hores de Climbing Madrid donen per a molt: des de gaudir del Campionat d'Espanya en les diferents categories -i el Campionat de Madrid- fins a les entrevistes realitzades per l'escalador i alpinista Carlos Suárez a Shauna Coxsey i Chris Sharma. També es va poder escoltar el pilot professional del Dakar, Albert Llovera, que continua inspirant tota la societat des de la seva cadira de rodes. La seva història va poder donar forces als 35 paraescaladors que es van donar cita al Campionat d'Espanya de Dificultat de Paraescalada, un dels moments clau del cap de setmana del 14 al 16 de juny a Arroyomolinos.

Andrea Sánchez Barrio, responsable de Patrocini Esportiu d'Iberdrola España, lliurament la medalla a la Paraescaladora Julia Castelló /

Per l'exigent mur de la copa del món de 16 metres instal·lat a Arroyomolinos hi van passar els paraescaladors participants repartits en 16 categories i diferents límits per desafiar: des de deficiències visuals a amputacions. Si la paraplegia de Llovera (després d'un accident d'esquí el 1985) no li ha impedit participar en el Ral·li Dakar des del 2007, a Sergio Aznárez, la seva ceguesa i autisme tampoc no l’han frenat de debutar amb èxit en la seva primera competició; com tampoc Bene Muñoz, que va redescobrir l'escalada com a part de la seva rehabilitació després d'un accident. Aquests són només dos exemples de superació i dels grans valors que transmet aquest esport.

Mur de competició internacional per al Campionat d'Espanya de Dificultat i Paraescalada en Climbing Madrid / .

Darrere de cadascuna d'aquestes històries s'ha situat l'aposta d'Iberdrola, i és que Andrea Sánchez Barrio, responsable del Patrocini Esportiu d'Iberdrola, va ser l'encarregada de lliurar els premis en aquest campionat de Paraescalada a les paraescaladores Julia Castelló (categoria AL1F) i Lucía Martínez (caregoria AL2F), que van tenir una fantàstica actuació en el campionat. Especial suport i molt inspirador de cara al futur, sobretot després de saber que el comitè organitzador dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Los Angeles 2028 ha proposat incloure la paraescalada com a esport en el programa paralímpic. Qui sap si d'aquí n’ha sortit algun atleta que competirà a LA28.