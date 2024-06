L’Escala acull el trofeu esportiu més antic

Només arribar, li van fer un tour per l’Escala perquè conegués els principals llocs d’interès: té una foto amb l’Esculapi, amb el monument a la Gent del Mar, amb la Torre de Montgó... No es tracta de cap persona famosa, però com si ho fos. El trofeu de la 37a edició de Louis Vuitton America’s Cup, que tindrà lloc entre agost i octubre a Barcelona, ha sigut el gran protagonista avui en el seu desembarcament a la Costa Brava. La llegendària copa que dona el nom a la competició -la més antiga de l’esport internacional, que data del 1851- s'ha deixat veure al municipi altempordanès i demà serà a Palamós amb motiu del recorregut que està fent pels diferents ports catalans per donar a conèixer l’esdeveniment i inspirar les futures generacions de regatistes. El mític regatista Grant Dalton, CEO de l’Emirates Team New Zeland (ETNZ) i de l’America’s Cup Event (ACE) Barcelona, se n’encarregarà que així sigui.

«Hem escollit Catalunya perquè s’adequa perfectament als valors de l’America’s Cup. Volem apropar-la a la gent i demostrar que pot ser per tothom. Quan tenia 7 anys, un regatista em va inspirar a navegar i ara soc jo el que vull inspirar a la resta. Soc l’exemple que qualsevol persona la pot guanyar. A més a més, aquí hi ha futur amb la vela. El Club Nàutic l’Escala té unes instal·lacions de Champions i sé que vol créixer per involucrar les futures generacions. Si somieu, ho podeu aconseguir. Per què no?», ha dit Grant Dalton fixant-se en la mainada que va assistir a l’acte de presentació del Trophy Tour. Alhora, el regatista, de 66 anys, que ha donat set voltes al món en vaixell i suma dues victòries a la Copa Amèrica, la competició de vela més important del món, ha demanat «ajuda» a la Generalitat de Catalunya per promocionar i potenciar aquest esport. Grant Dalton és el responsable del vigent campió, el Team New Zeland.

Expectació pel trofeu

Centenars de persones s'han apropat fins al Mar d’Empúries per veure de prop el trofeu més antic de l’esport internacional i conèixer una mica més sobre la mítica regata. La Copa Amèrica de vela és el tercer esdeveniment esportiu amb més impacte per a Catalunya, després dels Jocs Olímpics i el Mundial de futbol. Es farà a Barcelona, però com s'ha pogut comprovar a l’Escala -i demà a Palamós- l’impacte que deixarà arreu del territori és enorme. En aquest sentit, l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill ha explicat que «només amb aquest esdeveniment per a què la gent conegui el trofeu, l’impacte de la Copa Amèrica ja és directe»: «El que s’ha fet al Club Nàutic l’Escala es donarà a conèixer a tot el món, tenint en compte totes les revistes nàutiques que hi ha i el ressò que se’n fan». «Però també hi haurà un impacte indirecte perquè la simple foto del trofeu en els llocs emblemàtics del municipi servirà de reclam turístic. Ens permet arribar a la gent i mostrar els valors de cada lloc. El Club Nàutic l’Escala és molt i molt actiu, segur que en un futur sortiran grans regatistes», ha afegit Josep Bofill.

Segons ha dit el vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Joan Plana, es calcula que l’America’s Cup deixarà 1.200 milions a Catalunya, dels quals les comarques gironines se’n beneficiaran en una part.

Al llarg de la jornada, s'han dut a terme diferents activitats organitzades conjuntament per l’America’s Cup Event Barcelona, l’Ajuntament de l’Escala i el Club Nàutic l’Escala. També s'ha muntat un village per oferir als assistents i curiosos un recorregut immersiu per diferents apartats de la regata -des de la història, les embarcacions o descobrir com treballen les tripulacions-.

«L’any 1968, quan es va inaugurar el Club Nàutic l’Escala, ja vam participar en un Campionat d’Espanya. Des d’aleshores, mai ens hem aturat i hem organitzat molts esdeveniments esportius. De la nostra Escola de Vela també han sortit molts regatistes... El 1992 vam tenir el goig de tenir la flama olímpica a Empúries i avui tenim la satisfacció d’acollir la Copa Amèrica al Club Nàutic», ha assegurat orgullós el president del Club Nàutic l’Escala, Narcís Carreras.

Una competició centenària

L’America’s Cup, també coneguda com la Gerra de les 100 guinees, o popularment com a Auld Mug, té 174 anys d’història. El trofeu internacional més antic està considerat com un dels reptes esportius més difícils. Cal retrocedir fins al 1851 per descobrir el primer guanyador, la goleta Amèrica del New York Yacht Club, que es va endur el valuós aiguamans de plata després de vèncer una regata organitzada pel britànic Royal Yacht Squadron consistent en donar la volta a l’illa de Wight. Precisament, el New York Yacht Club va ostentar el trofeu durant 132 anys abans de perdre’l el 1983 a mans d’Austràlia. Des de llavors, només han guanyat la Copa equips dels Estats Units, Suïssa i Nova Zelanda. L’actual defensor és l’Emirates Team New Zeland, que representa al Royal New Zeland Yacht Squadron. També és qui ha decidit disputar-la a Barcelona.

Coincidint amb l’acte de l’Escala, s'ha celebrat una exhibició de vela adaptada.