Adéu a un referent

Final d'etapa per a Quino Colom a Girona. Tal com va avançar Diari de Girona, el club ha comunicat aquesta tarda que el base andorrà no continuarà a Fontajau la temporada vinent. D'aquesta manera, Colom tanca un cicle de dos cursos a Girona on ha estat un dels referents de la plantilla en el retorn a l'ACB. El base internacional, de 35 anys, ha signat enguany una mitjana de 6'1 punts, mentre que en la campanya anterior van ser-ne 10. Malgrat la voluntat del jugador de continuar a Fontajau, on ha jugat 66 partits, finalment la direcció esportiva ha decidit no ampliar-li el contracte que acaba aquest trenta de juny.

Colom és la segona baixa confirmada del Bàsquet Girona després de Gyorgy Goloman a l'espera que s'oficialitzi la d'Èric Vila. D'altra banda, Fjellerup ha renovat, Sorolla és a punt de fer-ho i han arribat Fernández (Breogán) i Durham (Hamburg), a l'espera de Sergi Martínez, desvinculat avui mateix del Barça.