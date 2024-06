Andorra i Barça, rivals a la Lliga Catalana ACB

A l'espera de conèixer els primers amistosos de pretemporada, el Bàsquet Girona ja sap quan jugarà el primer títol oficial de la temporada 2024-25. La Lliga Nacional Catalana 2024 ACB, es disputarà al Palau d'Esports de Tarragona de l'11 al 15 de setembre i comptarà amb la participació del Barça, BAXI Manresa, Joventut Badalona, MoraBanc Andorra i Força Lleida, acabat de pujar. La competició constarà d'una fase prèvia amb dos grups de tres equips, que s'enfrontaran tots contra tots, a una sola volta els dies 11, 12 i 13. Els dos primers de cada grup jugaran la final el dia 15. El Bàsquet Girona ha quedat enquadrat al Grup A amb Morabanc Andorra i FC Barcelona contra els quals s'enfrontarà el dia 11 i el dia 13, respectivament. L'altre grup el formen el Joventut, el Manresa i el Lleida. Tots els partits seran retransmesos en directe per Esport3.

L'actual campió de la Lliga Catalana ACB és el Barça, que va imposar-se al BAXI Manresa en el Pavelló Municipal Espai Fruita-Barris Nord de Lleida per un ajustat 81-79, en un partit on va destacar l'escorta argentí Nicolás Laprovittola (10 punts, 8 assistències i 19 de valoració), i també l'aler senegalès Brancou Badio (25 punts i 31 de valoració) pel conjunt del Bages. L'antic CB Girona, com a Casademont, va guanyar la Lliga Catalana l'any 1996 a Manresa contra el conjunt amfitrió gràcies a un bàsquet sobre la botzina de Chris Corchiani (61-62).