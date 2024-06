Granell torna al Bolívar

Àlex Granell seguirà la seva carrera a milers de quilòmetres de Girona. Després d'acabar contracte amb el Lommel SK de la segona divisió belga, on s'hi ha estat les dues darreres temporades, el migcampista gironí ha optat per tornar al Club Bolívar. Precisament, el club bolivià va ser el lloc on va anar el 2020 un cop va posar el punt final a la seva etapa a Montilivi. Al Bolívar hi ha guanyat el seu primer títol com a futbolista professional.

Granell ha viatjat a principis de setmana a Lima (Perú) per enfrontar-se aquest dimecres a l'Alianza Lima en un amistós, en el qual també hi participaran l'Sporting Cristal i l'Atlético Nacional de Colòmbia.