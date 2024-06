Biel Nadal, Laia Codina i Nuri Soler, alguns dels guardonats l’any passat

La gala d’aquest vespre servirà per donar relleu als guanyadors de la primera edició, celebrada ara fa un any. Unes 150 persones van assistir al GEiEG de Sant Ponç, al naixement dels premis Atenea, amb l’objectiu de valorar, visibilitzar i premiar l’esforç, el talent i els èxits esportius de la província. I de talent i èxits n’hi ha molts, a Girona, representats en els noms propis dels cinc primers premiats: el Premi Augurium a la millor promesa va ser pel jugador del Garatge Plana Girona Biel Nadal, el Premi Magister als Valors d’un Club per a l’AE Fornells, el Premi Plausus per al Gest Esportiu Exemplar per a la Cursa Oncotrail, el Premi Vitae a la Llarga Trajectòria per a l’entrenadora i coreògrafa del CPA Girona Nuri Soler i el Premi Melius a la Millor Esportista per a la futbolista del Barça Laia Codina, que pocs dies després disputaria i guanyaria el Mundial amb Espanya i anunciaria el seu fitxatge per l’Arsenal.

Els candidats als premis Atenea sempre surten de les propostes dels lectors i subscriptors del Diari de Girona. A partir d’aquesta primera selecció es trien els tres finalistes per a cada una de les cinc categories que els conformen. El funcionament no ha variat en aquesta edició i es van rebre desenes de propostes que finalment van acabar reduïdes als quinze aspirants d’enguany. La gala d’avui arrencarà puntualment a dos quarts de vuit del vespre i serà presentada pels periodistes Carles Baldellou i Jordi Roura, igual com l’any passat. Un cop acabi l’acte s’oferirà un refrigeri a tots els assistents a les mateixes instal·lacions del GEiEG.

Els guanyadors d’aquesta edició prendran, per tant, el relleu als cinc triomfadors de l’edició inaugural dels premis Atenea, que van néixer amb la vocació de quedar-se i consolidar-se com la gran festa de l’esport gironí a final de temporada.

