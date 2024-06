Cubarsí, Bisbal Bàsquet, Girona, Montse Hugas i Queralt Casas, guanyadors dels Premis Atenea 2024

Al final, es tracta de somiar. Fa més de quinze mesos que Diari de Girona va decidir impulsar els Premis Atenea “amb la voluntat de premiar l’excel·lència dels esportistes i clubs de la província i estar al seu costat”, tal com va assegurar el gerent Maneu Fernández, i avui són una realitat amb la celebració de la segona edició de la gala, com ja és costum, l’últim dijous del mes de juny. Coincidint amb el final de temporada, és el moment de celebrar un nou any ple d’èxits per a l’esport gironí a les instal·lacions del GEiEG de Sant Ponç. Per arribar fins aquí, els i les esportistes nominats han somiat en gran. Els guardons estan patrocinats per Camps Motor - We Are Mobility i Grup Pous; compten amb la col·laboració principal del Consell Català de l’Esport, la Diputació de Girona, Balance i Aqua Brava; i el suport del GEiEG i Munich.

Els premiats

Diari de Girona ha atorgat cinc guardons repartits en cinc categories. Els guanyadors han estat el central Pau Cubarsí al premi Augurium a la jove promesa pel seu debut amb el primer equip del Barça i amb la selecció espanyola absoluta amb només 17 anys; el Sol Gironès Bisbal Bàsquet al premi Magister als valors d’un club per haver aconseguit l’ascens a Segona FEB (LEB Plata); el Girona FC al premi Plausus al gest esportiu per haver tancat una temporada històrica que ha enganxat a tota la Demarcació amb la classificació a la Champions i el tercer lloc a la Lliga per darrere del Reial Madrid i el Barcelona; la fundadora del Salt Gimnàstic Club Montse Hugas al premi Vitae a la llarga trajectòria; i la jugadora Queralt Casas al premi Melius al millor esportista pel seu paper al València i a la selecció espanyola de bàsquet.