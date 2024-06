Els premis Atenea reconeixen l’excel·lència de l’esport gironí

S’acaba la temporada i és hora de celebrar un any d’èxits per a l’esport gironí. Amb aquesta vocació, la de premiar l’excel·lència dels esportistes i clubs de la província, van nèixer l’any passat els premis Atenea, que avui celebraran la segona edició. Les instal·lacions del GEiEG a Sant Ponç seran l’escenari, de nou, d’una gala molt ben rebuda ara fa dotze mesos. Els guardons, impulsats pel Diari de Girona amb el patrocini de Camps Motor - We Are Mobility i Grup Pous, la col·laboració principal del Consell Català de l’Esport, Diputació de Girona, Balance i Aqua Brava, i el suport del GEiEG i Munich, pretenen valorar, visibilitzar i premiar l’esforç, el talent i els èxits esportius de la demarcació, i els seus esportistes emergents. L’obertura de portes es farà a les 19h i l’entrega de premis s’iniciarà puntualment mitja hora després, a 2/4 de 8 del vespre.

Ha sigut una campanya plena d’èxits, amb la classificació del Girona FC per a la Champions, l’ascens del Bisbal a Segona FEB, o el de l’Olot a Segona RFEF. A nivell individual també s’han viscut grans gestes, com les medalles a l’Europeu de rem de Dennis Carracedo i Aleix Garcia, o el campionat europeu d’hoquei dela jove portera selvatana Anna Salvat.

Quinze nominats, cinc categories

Hi ha cinc categories. Al premi Augurium a la jove promesa hi aspiren Jana Montes (pàdel), Anna Salvat (portera del Vila-sana d’hoquei) i Pau Cubarsí, futbolista gironí que ha debutat amb el primer equip del Barça i amb la selecció amb només 16 anys i que, precisament, ahir va entrar a la convocatòria de la selecció olímpica per ser a París als Jocs d’aquest estiu. Per la seva banda, l’EF Gironès Sàbat, el Bisbal i l’Handbol Bordils opten al premi Magister als valors d’un club, i la Trailwalker, el Girona FC i el Futbol Base Vilobí ho fan en la categoria Plausus al gest esportiu. El premi Vitae a la llarga trajectòria serà disputat, amb tres insígnies de l’esport gironí: el tècnic de bàsquet Carlos Surís (GEiEG), el seleccionador espanyol d’handbol, Jordi Ribera, i la fundadora del Salt Gimnàstic Club, Montse Hugas. Per últim, els germans Petar i Jordi Cikusa, del Barça d’handbol, la jugadora del València i de la selecció espanyola de bàsquet Queralt Casas, campiona de lliga i copa, que ja està preparant els Jocs, i els remers del CN Banyoles Dennis Carracedo i Aleix Garcia, també amb bitllet olímpic a la butxaca i triomfadors a l’Europeu, són els finalistes en la modalitat de premi Melius al millor esportista.

El jurat dels premis Atenea està format pel president del Girona CH, Eduard Recio; la CEO del Bàsquet Girona, Stefi Batlle; la directora esportiva de l’Uni, Laia Palau; el director esportiu del Girona, Quique Cárcel; el president del GEiEG, Francesc Cayuela, i el Cap de Redacció del Diari de Girona, Jordi Roura. Ells han sigut els encarregats d’escollir d’entre aquests quinze esportistes i entitats els vencedors de la segona edició d’uns premis Atenea que, en tot cas, ja dona per premiats a tots els nominats per la seva gran temporada.