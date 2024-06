El futbolista Pau Cubarsí acapara totes les mirades a la segona gala dels Premis Atenea

Va ser dels primers en arribar. Puntual, acompanyat per la seva família. Pau Cubarsí intentava passar desapercebut com qualsevol noi de la seva edat, però, tenint en compte tot el que ha aconseguit aquesta temporada era impossible. El central del Barça acaparava totes les mirades aquest dijous a les instal·lacions del GEiEG de Sant Ponç amb motiu de la segona gala dels Premis Atenea de Diari de Girona. El d’Estanyol va guanyar el guardó Augurium a la jove promesa pel seu debut amb el primer equip blaugrana i amb la selecció espanyola absoluta amb només 17 anys. A més a més, recentment, ha estat convocat amb Espanya per participar als Jocs Olímpics de París 2024. Tothom, menuts i grans, volia aconseguir la seva firma. El futbolista no en va negar cap amb un tímid somriure, agraït de ser reconegut per la gent de «casa».

«Encara no tinc vitrina pels premis, la faran els pares a casa», va bromejar en adonar-se que aquesta temporada ha col·leccionat un munt de trofeus. El seu pare, que és fuster, segur que va rebre l’encàrrec. Cubarsí va assegurar que «estic content per aquest reconeixement»: «La temporada ha anat de menys a més, esportivament no ha sigut de les millors per al club, però per mi sí perquè he pogut debutar. Estic molt content, de veritat».

Sobre la convocatòria amb la selecció espanyola olímpica va comentar que «anar als Jocs Olímpics és una de les millors coses que li pot passar a un esportista». «Tinc ganes d’anar-hi i guanyar. Anirem a per totes». El defensa d’Estanyol va explicar com li va arribar la notícia. «Estava entrenant pel matí i quan vaig acabar vaig veure a Instagram que estava convocat. Vaig anar a buscar ràpid a la meva mare per explicar-li. La meva família està molt contenta», va dir.

Cubarsí també va parlar del boom mediàtic que ha tingut en pocs mesos. «Intento ser el de sempre, la família m’ha ajudat molt. Penso que un jugador, encara que li vagin bé les coses, no ha de canviar. La família m’ha ajudat molt en això», va comentar. És veritat. Segueix sent com sempre.