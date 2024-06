El gran aliat 'sostenible' de Climbing Madrid que pensa en les generacions futures

Prop de 30.000 assistents es van passar pel ja considerat l’esdeveniment d'escalada més gran realitzat a Espanya, Climbing Madrid, que del 14 al 16 de juny van poblar Arroyomolinos d'entusiastes dels peus de gat, les parets i els blocs. Aquesta festa sense precedents va ser organitzada per Prensa Ibérica i Indoorwall, -i impulsada per la Comunitat de Madrid amb col·laboració de l'Ajuntament d’Arroyomolinos-, i va comptar amb el suport de potents patrocinis com el de Toyota.

La presència de Toyota en aquest esdeveniment va anar més enllà de la instal·lació d'un arc al costat del mur de competició d'escalada -pel qual sortien els competidors del Campionat d'Espanya de Dificultat i Paraescalada- o de l'exhibició de dos models de Toyota C-HR Plug-in Hybrid per als assistents al festival. Perquè Toyota no només ha donat suport a aquest esdeveniment i esport en auge, sinó que també comparteix i promou valors fonamentals com el respecte al medi ambient i la sostenibilitat.

I és que aquest 'boom' de l'escalada s'explica amb cadascuna de les 60 hores que van donar de si durant Climbing Madrid i en què es va disputar el Campionat d'Espanya d'Escalada i Paraescalada en les diferents categories -i el Campionat de Madrid- en un mur de competició internacional, certificat per la IFSC (International Federation of Sport Climbing) i utilitzat al Campionat del Món de fa dos anys a Innsbruck (Àustria). A més, es van viure moments únics com les entrevistes realitzades per l'escalador i alpinista Carlos Suárez a la britànica Shauna Coxsey i al nord-americà Chris Sharma. També es va poder escoltar el pilot professional del Dakar, Albert Llovera, que continua inspirant tota la societat des de la seva cadira de rodes.

Més enllà d'això, els assistents també es van poder convertir en protagonistes gràcies a un emocionant open popular, en què els escaladors amateurs van poder demostrar les seves habilitats escalant en un mur de ‘boulder’ idèntic a l'utilitzat a la Copa d'Espanya. L'èxit d'aquesta iniciativa es va traduir en més de 7.700 participants –alguns provinents de col·legis i instituts–. Cadascú va poder comprovar el seu nivell gràcies a un rànquing digital i guanyar material esportiu, entre altres premis, segons la seva perícia i classificació. Mai abans no s'havia combinat escalada professional i amateur en un mateix esdeveniment i aquest va ser un altre dels encerts que han impulsat Climbing Madrid.

Tot va passar en un ambient càlid i distès en què no va faltar la música en viu de la mà de grups musicals de diferents estils com Vangoura, Ani Queen, Crianza, Jase The Rockstar, La Milagrosa, Misty Day i els DJs Abel The Kid, Neus González i Varoc.

En definitiva, uns dies que ja quedaran assenyalats en vermell en la història de l'escalada a Espanya gràcies a moments i experiències inoblidables. I tot això, com s’ha esmentat al principi de l'article, és possible gràcies a la participació tant dels aficionats de l'escalada i els entusiastes com de patrocinadors forts i compromesos, com l'esmentat de Toyota.