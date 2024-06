«Nosaltres creem les futures estrelles que poden arribar a l’esport d’elit»

Què representa per al GEiEG col·laborar amb els premis Atenea i acollir-ne la gala d’entrega dels premis?

Estem molt contents de poder celebrar la segona edició dels premis Atenea. L’any passat va ser un èxit i ho demostra el fet que aquest 2024 se’n faci una nova edició. Estem agraïts a la confiança que ha dipositat en nosaltres el Diari de Girona, és un bon tàndem aquest que formem amb nosaltres, el GEiEG. Premiar persones i entitats que no estan dins del circuit habitual és un encert.

Aquest any tenen un aspirant, Carlos Surís, nominat a la categoria de llarga trajectòria esportiva.

És un gran reconeixement que algú de casa nostra pugui formar part dels aspirants dels premis Atenea. En Carlos Surís fa molts anys que treballa pel bàsquet femení i que pugui estar aspirant als guardons és un gest merescut, que ens omple.

Quins han sigut per a vostè els protagonistes de l’esport gironí d’aquesta temporada?

Tots estem molt contents amb els èxits dels equips d’elit de la ciutat, dels equips més professionals, cosa que demostra que Girona aposta per l’esport en totes les categories. Parlo del Girona de futbol, el Bàsquet Girona, l’Uni, el Girona d’hoquei o el CPA Girona, que han assolit èxits espectaculars. L’únic que hem de lamentar és el descens de l’hoquei, que no podrà seguir a la màxima categoria.

I al GEiEG, quins han sigut els principals èxits assolits?

Els nostres equips són amateurs, totalment, no professionals. Per a nosaltres ha sigut un èxit mantenir les noies del bàsquet a la Lliga Femenina 2, els èxits en atletisme i patinatge, o que l’hoquei segueixi a la mateixa categoria. L’esport d’elit de Girona segueix a dalt de tot i nosaltres ens dediquem a oferir una oferta d’esport amateur de molta qualitat i de gran valor.

Quina salut li posa a l’esport gironí?

Girona, com a ciutat i província, viu un moment dolç en esport. Per tant només li puc dir que l’esport gironí té una salut de ferro, i que hem de pensar que pugui durar molt temps així. Potser no es podrà mantenir aquest nivell d‘excel·lència per sempre. Tenir tants equips a l’elit i un esport base de tanta fortalesa s’ha d’aprofitar.

Aquest estiu finalment no hi haurà fusió entre Bàsquet Girona i Uni. Quina relació tenen vostés amb els principals clubs de la ciutat?

Tenim una relació institucional correcta amb tots els clubs. Però juguem a diferents lligues, i també tenim projectes diferents.

S’acosten els Jocs Olímpics. Quines expectatives té?

Històricament el GEiEG sempre ha tingut representants als Jocs. Espero que els esportistes gironins que hi arribin puguin obtenir grans resultats, que seria la millor recompensa per a tot l’esforç i dedicació que han posat per arribar fins a París.

El GEiEG ja ha superat la celebració del Centenari, cap on camina?

Seguirem apostant amb força i amb la implicació social, empresarial i institucional perquè el nostre projecte segueixi sent realitat. Els clubs com el nostre, sense ànim de lucre, necessitem ajuda per seguir donant vida a pobles i ciutats. Nosaltres creem les futures estrelles que poden arribar a l’esport d’elit.

L’equip de bàsquet a Lliga Femenina 2, ara que és polèmica a Lleida que es plantegin la renuncia, tornarà a ser el gran emblema del GEiEG el curs que ve?

Sí, segur. Nosaltres sempre diem que apostarem amb els nostres mitjans per tots els èxits de la gent de la casa. Farem tot el possible perquè allò que obtinguin a la pista es faci realitat.

Com ha quedat, finalment, la reforma de l’estadi d’atletisme?

Fa bona pinta, la negociació amb l’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat va bé i tothom aposta de manera conjunta per aquest tema. Crec que aviat tindrem bones notícies.

Subscriu-te per seguir llegint