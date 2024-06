L'Spar Girona renova Ainhoa López

L'Uni ha fet oficial aquest matí la renovació d'Ainhoa López per la temporada 2024-25, tal com va avançar Diari de Girona. Tenint en compte la voluntat que hi havia per les dues parts d'allargar l'acord, l'entesa ha estat fàcil i avui el club ha pogut anunciar que l'escorta barcelonina continuarà a Fontajau i complirà, d'aquesta manera, la seva tercera temporada a l'Spar Girona en dues etapes.

"Estem molt contentes d'anunciar la renovació d'Ainhoa López. L'aler catalana es queda un any més i ja comença a formar part de la història en diferents etapes d'aquest club. És una jugadora que desplega un joc vistós en atac, amb capacitat de creació, un bon rang de tir en tres i sobretot la seva lluita a dins i fora de la pista", ha comentat la directora esportiva Laia Palau.

Per la seva part, Ainhoa López ha assegurat que "no sé si dubtàveu, però ja puc confirmar que la temporada que ve seguiré defensant aquests colors". "M'omple d'orgull i satisfacció. Estic molt contenta. Soc molt feliç aquí, a casa meva, a Girona. Tinc molta il·lusió per sumar moments i experiències a Fontajau, de lluitar i construir junts. Vaig fer-li un petó al Cul de la Lleona perquè vull tornar sempre aquí i així ha estat", ha afegit.

Aquest curs la jugadora barcelonina ha disputat 34 partits en competicions FEB amb una mitjana de 3,9 punts, 2,3 rebots i 2,1 assistències per partit. La seva renovació s'afegeix a les arribades de Migna Touré, Klara Lundquist, Borislava Hristova i Chloe Bibby.