Sorolla jugarà la quarta temporada al Bàsquet Girona

Jaume Sorolla allargarà el seu idil·li amb Girona. El Bàsquet Girona ha anunciat aquest migdia la renovació del pivot català per una temporada més, fins al 2025, i jugarà, d'aquesta manera, la seva quarta temporada a Fontajau. El jugador, de 27 anys i 2,11 metres d’alçada, ha aconseguit aquest curs una mitjana de 2,6 punts i 2 rebots per partit, i es troba amb 103 partits oficials amb el conjunt gironí.

"En Jaume serà un jugador important per nosaltres, com ho ha anat sent aquests últims anys. Ens aportarà molta solidesa i duresa en el joc interior. És un molt bon jugador en defensa de bloqueig directe i al pal baix. Content que segueixi i continuï sumant amb nosaltres", ha comentat el director esportiu Fernando San Emeterio.

Sorolla ha explicat que “valoro molt positivament seguir al Bàsquet Girona i completar la meva quarta temporada". "Espero fer un salt qualitatiu ofensivament el pròxim curs i assolir cotes esportives més altes com a equip", ha afegit.

El de Tortosa va arribar la temporada 2021-22 al club i va formar part de la plantilla que va aconseguir l'ascens a l’ACB. La temporada 2022-23 va ser el seu debut a la màxima competició estatal de la mà dels gironins.