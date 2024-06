El Bàsquet Girona fitxa el base Guillem Ferrando

El Bàsquet Girona està accelerant aquests dies per tenir la plantilla pràcticament enllestida abans de l'inici de la pretemporada. El club gironí ha anunciat aquest migdia el fitxatge de Guillem Ferrando, procedent del València i que des del passat gener ha jugat cedit al Movistar Estudiantes de LEB Or. El base valencià, de 22 anys i 1,84 m, va rescindir ahir el seu contracte amb el València per buscar fer un pas endavant a la seva carrera a Girona. Ha crescut al club taronja des que hi va arribar en edat infantil i compta amb 65 partits al primer equip des del febrer de 2020.

"És un base que busca fer jugar a l'equip, controla bé els temps, així que encaixa amb la filosofia de Fotis Katsikaris. A més, té bona mà en el catch and shoot i ens ajudarà a obrir defenses. Està en el punt òptim de pujar al tren d'un equip ACB i que creixi amb nosaltres molts anys", ha explicat el director esportiu Fernando San Emeterio.

Per la seva part, Ferrando ha assegurat que té "moltes ganes de començar a jugar partits amb vosaltres i vibrar junts a Fontajau".

Ferrando va començar la temporada 2023-24 al València, amb qui va disputar 12 partits entre Lliga Endesa i Eurolliga, però a principis de gener se'n va anar cedit al Movistar Estudiantes de LEB Or en busca de protagonisme. Amb els madrilenys va participar en 27 partits amb una mitjana de 7,3 punts, 2,2 rebots i 2,7 assistències.