Savinho no decep i marca en el Paraguai-Brasil (1-4)

Raphinha i el lateral esquerre, Guilherme Arana, van pagar els plats trencats del debut en fals del Brasil en la Copa Amèrica (amb un decebedor empat a res i sense gols contra Costa Rica) i tots dos van perdre el seu lloc a l'onze titular en el segon compromís de la Seleçao, que va acabar saldant-se amb golejada per 1-4 davant Paraguai.

El blaugrana va deixar el seu lloc a Savinho, que venia avalat per haver fet dos molt bons amistosos de preparació davant Mèxic (2-3) i els Estats Units (1-1). L'extrem del Girona no va defraudar. Va aprofitar els minuts que va estar a l'Allegiant Stadium, a Las Vegas, i va encendre el debat sobre qui ha de ser, a partir d'ara, l'amo i senyor de la posició, en el flanc dret de l'atac.

Savinho va marcar el segon gol brasiler, amb el qual sentenciava el partit en una recta final del primer temps fulminant en què els brasilers van veure porteria tres vegades seguides. El davanter del grup City va ser llest. Va treure rèdit d'una fallada garrafal del lateral Matías Espinoza, que no va aconseguir rebutjar una pilota dins de l'àrea, i, ben col·locat, només va haver d'empènyer la pilota.

Al final del primer temps, quan tot l'equip brasiler es retirava conjuntament cap al vestuari per evitar qualsevol tipus d'enfrontament amb els guaranís després d'un conat de baralla encara amb la pilota rodant, Savinho va ser felicitat per tots els suplents. El més efusiu va ser, com no, Yan Couto, el seu company a Montilivi, però va cridar poderosament l'atenció el petó que li va donar Raphinha. Poden lluitar per la posició, però tots dos mantenen una magnífica relació.

En el segon temps, Savio va tornar a ser decisiu. Un xut seu va estampar-se als braços del paraguaià Villassanti. Penal, que va transformar Lucas Paquetá (havia desaprofitat un altre en el primer temps).

En el minut 72, va haver-hi canvi de papers. Savinho, fos, se'n va anar a la banqueta i va entrar Raphinha, que va sortir fort i motivat. El davanter del Barça no va tenir el protagonisme que desitjava perquè el Brasil es va dedicar en la recta final de la trobada a defensar-se. L'equip de Dorival Júnior estava més preocupat a no rebre que a atacar.