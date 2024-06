Marc Gelmà reforça el mig del camp de l’Escala i David Gurillo n’és el nou director esportiu

L’Escala ha anunciat oficialment el que era un secret de domini públic, David Gurillo és el nou director esportiu del club anxover. El gironí agafa el relleu en el càrrec a Toni Sánchez i, a més, també serà l’encarregat de coordinar les etapes juvenil i cadet dels del Nou Miramar. L'anunci no ha vingut sol i, a banda del màxim responsable de l'àrea esportiva, els escalencs també han comunicat el primer fitxatge de la temporada, Marc Gelmà, que l'últim curs ha militat al Peralada.

Gurillo ja fa unes setmanes que està treballant en la confecció de la plantilla escalenca amb el nou tècnic de l’Escala, Raúl Paje. De moment el conjunt blaugrana ha lligat la continuïtat de Josu, una peça clau la temporada passada, i d’Ibuki Nemoto. Aquestes dues renovacions ja s'hi pot sumar l'arribada de Marc Gelmà. El migcampista de Santa Susanna arriba per sumar qualitat i experiència a la sala de màquines. Gelmà ha estat un home important a Peralada, on després de superar una lesió de genoll, va ser útil tant per a Miquel Àngel Muñoz com per a Àlex Marsal.

Si bé els alt-empordanesos han pogut retenir peces importants, també han tingut baixes sensibles. La més destacada ha sigut la no continuïtat de Pimentel (Europa), que es donava per feta. La temporada golejadora del punta feia impossible retenir-lo. També ha sigut dolorós l’adeu de Nil Congost, un dels capitans de l’equip i líder de la defensa el curs passat, que ha fitxat pel Banyoles. A banda d’aquestes dues baixes, el club ha oficialitzat la sortida de David Grifell. Tot i que l’Escala no ha anunciat la seva desvinculació, Ivan Amoedo es va acomiadar dels escalencs a xarxa socials i Fortuny ha estat anunciat com a nou jugador del Palamós. Faltarà veure què passa amb els jugadors cedits per altres clubs, com Izan González.

Un estiu llarg

Gurillo ha aterrat a l’Escala després d’estar entrenant el curs passat a Xipre, a l’Akritas Chlorakas, on formava part del cos tècnic. A més, també va formar part del futbol base del Girona on va entrenar el cadet de Divisió d’Honor i també va ser coordinador. Aquesta serà la seva primera experiència com a director esportiu. De feina, no n’hi faltarà. L’Escala ha de lligar una plantilla extensa. Tot i intentar treballar per renovar Aparicio, el jugador ho té pràcticament fet amb el Tona. Faltarà veure si es pot renovar Ramírez. Els blaugrana tenen molt encarrilada l'arribada de Lluc Banús (Tona).