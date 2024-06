Segon gerro d’aigua freda pel Figueres en quinze dies

Quinze dies després de rebre un cop de porta als morros a la gespa de Vilatenim amb l’intent frustrat de remuntada contra l’Atlètic Lleida i de quedar-se a tocar de l’ascens a Tercera, el Figueres ha rebut aquesta setmana un segon gerro d’aigua freda. El club ha conegut que, malgrat ser l’equip català que més lluny ha arribat a la fase d’ascens, el bitllet per a la Copa del Rei ha estat adjudicat al Vic, tercer classificat de la fase regular de la Lliga Elit. Una decisió que ha suposat un bon disgust per a la Unió que es fregava les mans amb la possibilitat de rebre un equip de Primera a l’estadi.

«Sí que abans s’hauria hagut de superar una eliminatòria prèvia però no cal dir què hauria suposat econòmicament enfrontar-nos a un rival d’entitat a casa. Parlem de milers d’euros...», assegura el president Dani Sala. El club ha sabut aquesta setmana que l’escollit és el Vic i la decisió ha suposat una «decepció» per a tothom. I és que saber -o pensar-se- que el perdedor de la final per pujar entre el Figueres i l’Atlètic Lleida jugaria la Copa era un bon consol. Tanmateix, ni abans de jugar-se ningú tenia cent per cent clar per qui seria el bitllet. Ni a les bases de la nova categoria creada aquesta temporada no estava clar qui havia d’anar a la Copa del Rei: si l’equip més ben classificat que no pugés (Vic) o bé el que arribés més lluny al play-off (Figueres). «El problema ha estat aquest, que no sabia oficialment per qui seria. Amb tots els respectes pel Vic, nosaltres hem jugat dues eliminatòries i hem arribat a la final i, per sentit comú, som els que ha arribat més lluny sense pujar. Entenem que els tercers hauríem de ser nosaltres», diu Sala.

Dani Sala, al mig, a la llotja de Vilatenim en la final del play-off d'ascens / Jordi Callol/Empordà

La qüestió és que la decisió sembla que arriba de la Federació Espanyola i que el Figueres, extraoficialment sí, però encara no en té constància oficial quinze dies després que s’hagi acabat la temporada. El club alt-empordanès havia engrescat l’afició durant tot el curs i sobretot el play-off i confiava aprofitar la Copa per continuar eixamplant la massa social. En el record, la Copa del 2001 on el Figueres, llavors a Segona B, va eliminar Barça i Osasuna, entre altres, i va arribar a semifinals.

D’altra banda, el club ha renovat Marc Reñé i mentre que el defensa argentí, Uriel Brugnoni, del Sant Jaume de Llierca, filial de l'Olot, és el primer fitxatge per a Hèctor Simon.