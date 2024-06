Triple medalla gironina en els Campionats d’Espanya d'Atletisme

Jornada rodona pels atletes gironins en els Campionats d’Espanya de la Núcia. Esther Guerrero i Mechaal van fer bons els pronòstics i es van emportar la medalla d’or en la prova dels 1.500 metres fent tota una exhibició en el tram final de les seves respectives curses. L’altra notícia positiva de la jornada en clau gironina va ser el segon lloc en la cursa dels 800 metres d’Elvis Josué Canales, atleta d’orígen hondureny que ha començat a competir amb Espanya. Excepte sorpresa d’última hora, els tres estaran als Jocs Olímpics de París.

Guerrero ja va ensenyar les urpes en la primera volta aguantant el ritme d’Agueda Marquez. A l’equador de la prova les dues atletes es van distanciar definitivament dels seus rivals postulant-se com les grans favorites. I en l’última volta, la banyolina va posar una marxa més i va deixar sense resposta la seva rival. La cara d’alegria de Guerrero en creuar la línia de meta ho deia tot. I és que a part de la victòria acabava de superar la marca assolida fa un mes a Ostrava, que ja era la mínima que demana la Federació Espanyola per ser als Jocs de París. Ahir va fer un temps de 4:02:75, millorant en gairebé un segon l’anterior registre.

Bastant similar va ser el desenvolupament de la cursa d’Adel Mechaal, que tot i així va haver de treballar més per superar els seus rivals. El palamosí va contemporitzar les forces en el tram inicial deixant que d’altres corredors portessin la iniciativa. No va ser fins ben entrada l’última volta que Mechaal va canviar de ritme i va deixar amb un pam de nas els seus rivals que encara tenien opcions de victòria. Els últims metres del baix-empordanès van ser tota una exhibició, creuant la línia de meta amb un temps de 3.35.49. La segona posició va ser per Javier Miron, segon amb un registre de 3:36.15, i a poques centèssimes de distància va acabar Mario García, tercer.

Canales, plata en els 800 metres

Per la seva banda, l’atleta gironí Elvis Josué Canales, de 22 anys, va acabar segon en la final dels 800 metres del Campionat que se celebra a la Nucia, amb un temps d’1:45.53. El corredor amb arrels hondurenyes va superar el gallec Adrián Ben per només dues centèssimes. Amb una mica més de superioritat s’ha proclamat guanyador el marroquí Mohamed Attaoui.

Canales viu a Girona des dels tres anys i té nacionalitat espanyola però anteriorment havia competit amb Hondures. A partir d'aquesta setmana ja pot competir amb la federació espanyola en competicions internacionals. Previsiblement, aquest resultat li permetrà al gironí anar als Jocs de París, juntament amb els altres dos atletes que l’han acompanyat en el podi.