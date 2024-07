El Bàsquet Girona fitxa explosivitat i atletisme amb l'arribada de Nike Sibande

Després d'Aljami Durham i Guillem Ferrando, aquest dilluns el Bàsquet Girona ha confirmat el fitxatge d'un nou jugador petit. Es tracta de Nike Sibande, un americà procedent del Merkezefendi turc que es caracteritza per la seva explosivitat i atletisme. Com Durham, és un jugador que pot combinar les posicions de base i escorta, el que en argot basquetbolístic es coneix com a "combo".

Sibande, de 25 anys, es va formar en la lliga universitària nord-americana i la passada temporada va fer el salt a Europa, passant per tres equips en el mateix curs. Primer al Kataja finlandès, després al Maroussi grec i finalment al Merkezefendi turc. És en el conjunt nòrdic on va fer millors números amb 22,7 punts i combinant competició domèstica amb l'Europe Cup, però també destaca el seu pas per una lliga de més envergadura com la turca, anotant 14,7 punts de mitjana.

El director esportiu del Bàsquet Girona, Fernando San Emeterio, ha comentat que "és un jugador que, per sobre de tot, té una motivació, il·lusió i determinació molt importants. Té clar l'objectiu de guanyar, una cosa que valorem molt. Ens pot ajudar en les tres posicions exteriors, aportant-nos molt físic en aquest perímetre exterior. És un jugador amb capacitat per anotar tant a la zona com des de la línia de tres punts, també ens ajudarà en el rebot i en defensa a causa del seu físic".

Per la seva banda, el jugador ha assegurat estar "molt emocionat per començar la temporada i que no pot esperar per arribar a Girona. He estat treballant molt dur aquesta temporada per millorar les qualitats del meu joc", afegeix Sibande.