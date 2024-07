El palamosí Gerard Garrido s'incorpora a l'staff del primer equip de l'Espanyol

Gerard Garrido serà el segon entrenador de l'Espanyol en el seu retorn a Primera. El palamosí ha arribat a un acord amb l'equip blanc-i-blau per incorporar-se a l'staff de Manolo González.

El baix-empordanès té una àmplia experiència com a entrenador al futbol català, on ha entrenat al Llagostera, Tordera, Palamós, Terrassa i Ordino, a Andorra. També va coincidir dues temporades amb Manolo González a la Peña Deportiva d'Eivissa, on van lluitar per l'ascens de categoria.

D'aquesta manera Garrido substitueix al fins ara segon entrenador de l'entitat, Luis Blanco, que finalitza la seva segona etapa al club.