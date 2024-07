Josué Canales, Adel Mechaal i Esther Guerrero, cap a París

L'atletisme gironí està d'enhorabona. Tres atletes van ser inclosos en la prellista per als Jocs Olímpics de París que començaran ben aviat. Esther Guerrero (Banyoles), Adel Mechaal (Palamós) i Josué Canales (Girona), representaran les comarques gironines en la gran cita de l'esport d'aquest estiu. Un esdeveniment únic per al qual s'han preparat gairebé tota una vida.

Les competicions, en el cas de l'atletisme, es disputaran entre l'1 i l'11 d'agost. Hi ha 57 atletes en la prellista, que diumenge es tancarà definitivament. I per primera vegada en la història, la presència de dones (31) és més gran que els homes (26).

Per a Guerrero seran els seus tercers Jocs Olímpics. Recentment, la banyolina va ser cinquena a l'Europeu de Roma i campiona a La Nucía en el Campionat d'Espanya en els 1.500 metres. També seran els tercers Jocs per al palamosí Mechaal, amb un cinquè lloc com a millor resultat. Doblarà participació, perquè competirà tant en els 1.500 metres com en els 5.000.

La gran novetat serà el gironí Canales, que aportarà frescor en els 800 metres. Per a ell sí que serà l'estrena, un fet que no sembla veritat tenint en compte el comunicat de la Reial Federació Espanyola d'Atletisme. «Ha demostrat sobradament per quina raó debutarà en uns Jocs, amb marques personals aquest any que el situen entre els deu millors espanyols de tots els temps». Paraules majors.

Una història de pel·lícula

Fa dos anys, Elvin Josué Canales liderava el rànquing hondureny en 800 metres amb la marca de 1.49.27 que va aconseguir en la Pista Coberta de Sabadell malgrat que porta establert a Girona des que als tres anys els seus pares van decidir emigrar des del país centreamericà.

Primer a les ordres d'Andreu Novakosky i després en el CAR de Sant Cugat amb un dels millors professionals de la història de l'atletisme espanyol com Carles Castillejo, el del Carib s'ha anat polint per a convertir-se en un autèntic diamant que ha sorprès a tots, fins i tot a la Reial Federació Espanyola d'Atletisme (RFEA).

De manera paral·lela, l'excampió europeu a l'aire lliure i excampió mundial sota sostre de 800 metres, Mariano García, a qui li ha pispat el lloc, ha viscut una temporada complicada per culpa dels problemes físics que el van fer renunciar a defensar la seva corona en pista coberta a Glasgow i a l'aire lliure a Roma.

La situació era la següent: Canales tenia la mínima de World Athletics (WA) i la marca de competitivitat que demana la RFEA que va aconseguir el 23 de juny a Guadalajara (1.44.49) més els punts del rànquing... però li faltava el vistiplau de la Federació Hondurenya; el de Cuevas de Reyllo tenia la mínima de WA, però aquest any només havia corregut en 1.45.26.

Va rebre el document, i en la final del Campionat d'Espanya, el gironí va aguantar amb paciència i amb una maduresa impròpia d'un atleta mancat d'experiència.