Juani Marcos es queda al Bàsquet Girona

Era un secret a veus i només faltava que es fes oficial. Juani Marcos continuarà fent gaudir Fontajau amb la seva màgia després que el Bàsquet Girona l'hagi fitxat. El base argentí es va desvincular del Barça aquesta setmana i el club gironí l'ha pogut convèncer perquè es quedés. El club destaca que la seva incorporació respon "a la voluntat del club de crear un projecte esportiu a llarg termini al ser un jugador jove amb una gran visió de joc i amb un futur molt prometedor.

Marcos va començar la seva carrera al Peñarol de la primera divisió argentina, on va jugar desdel 2015 fins al 2019. Després va fer el salt a Europa de la mà del filial del FC Barcelona. Durant aquest període, va ser cedit a l'ICG Força Lleida de LEB Or, on va jugar durant dues temporades. El darrer curs, ha jugat cedit al Bàsquet Girona, aconseguint una mitjana de 9.7 punts, 3.1 rebots i 3.5 assistències per partit en els 22 partits disputats, amb una valoració mitjana de 11.1 per partit. El seu millor partit en termes de valoració va ser a Fontajau contra el València, on va aconseguir 18 punts, 5 rebots, 3 assistències i una valoració de 20. Juani Marcos també ha estat membre de les categories inferiors de la selecció Argentina, participant en el Campionat Sud-americà de Bàsquet U-17 de 2017, el Campionat FIBA Américas U-18 de 2018, i el Campionat Mundial de Bàsquet U-19 de 2019. A més, va competir en els Jocs Sud-americans de 2018, on l'equip U-18 va aconseguir la medalla de plata competint contra seleccions absolutes. L'argentí va debutar amb la selecció absoluta d'Argentina el febrer de 2024 en un partit contra Xile, corresponent a la fase de classificació per a la FIBA AmeriCup de 2025.

Fernando San Emeterio, director esportiu, ha assenyalat que "Juani és un jugador especial, amb un talent únic. Crec que tots l'hem vist aquest any a Fontajau. Estic molt content de tenir-lo amb nosaltres un altre any més, especialment perquè ell ha volgut estar a Girona. Ha tingut altres opcions i ha prioritzat Girona, ja que l'any passat es va apostar per ell i es va sentir a gust, la qual cosa agraïm."

Per la seva banda, el base argentí ha apuntat que "el que em fa decidir per Girona i pel seu projecte és tota la gent, tot el suport que em van donar des del principi i tot el que em van seguir donant fins i tot quan no sabien si seguiria a Girona o si estaria cedit. El club va fer un esforç molt gran, sempre van estar allà per ajudar-me; això ho valoro moltíssim i crec que és en gran part per la qual m'ha fet decidir per Girona. A nivell personal, he de continuar guanyant experiències i responsabilitats".