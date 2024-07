Més equips que mai entrenen a TorreMirona

L'Hotel TorreMirona Golf & Spa de Navata s'ha consolidat com a seu de referència per acollir entrenaments de pretemporada de clubs de futbol de primer nivell i aquest estiu hi faran estada a les seves instal·lacions més equips que mai. Des del primer de juliol fins a principis de setembre, s'hi allotjaran el RCD Espanyol, el Queens Park Rangers anglès, conjunts francesos com el Girondins de Bordeus i el Tolosa FC, i també els equips femenins del Birmingham City i l'Al-Ittihad FC. Aquesta concentració inèdita de clubs en poc temps serà possible gràcies a l'actuació que s'ha fet al camp de futbol del complex empordanès. S'ha dut a terme la renovació de la gespa, fet que permet que el terreny de joc s'adapti millor al clima, necessiti menys aigua per subsistir i resisteixi més i millor a l'exigència dels entrenaments. Alguns dels equips que s'instal·laran a TorreMirona aprofitaran la seva estada per jugar-hi partits amistosos. Un d'ells és el que enfrontarà el 27 de juliol (11 hores) i a porta tancada el RCD Espanyol i el Girona FC, que aquesta temporada debutarà a la Lliga de Campions.

Els gironins, entrenats per Míchel Sánchez, no serà l'única vegada que aquest estiu es deixaran caure per Navata. El 31 de juliol repetiran l'experiència, però, en aquesta ocasió, el seu rival serà el Tolosa FC. El duel està programat per a les 11 hores i també serà sense públic. El club francès és un habitual a l'hotel.