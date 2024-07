Un acord per fer més fort el bàsquet gironí

Perquè les coses vagin bé, la complicitat és imprescindible. Les comarques gironines, pel que fa al bàsquet, poden presumir de quantitat i qualitat. A escala formativa, per descomptat, el territori sempre ha destacat. Moltes llicències, masculines i femenines, per enriquir un producte sempre cotitzat. En termes professionals, d'alt nivell, cada cop són més els clubs que treuen el cap a l'elit. Després que l'Akasvayu s'ofegués, va ser l'Spar Girona qui va adquirir un rol protagonista. Presència a Europa i títols nacionals, el gran reclam. Ser més que un club, la petjada. Des de fa uns quants anys, però, el Bàsquet Girona li ha fet costat, ampliant horitzons amb un aterratge d'impacte a l'ACB sota el mandat de Marc Gasol, tota una llegenda. També és un club diferent. I ho és perquè està implicat en el territori, sense mostrar-se indiferent davant els costums del seu voltant. Al Baix Empordà, el Bisbal Bàsquet ha provocat més d'un terratrèmol, fent la millor temporada de la seva història amb un ascens preciós a Segona FEB.

El tresor, doncs, està repartit. I lluny de buscar enemics on no n'hi ha d'haver, la millor estratègia per al bàsquet gironí és unir forces per enfortir una marca ja de per si privilegiada. El Bàsquet Girona, el CB Salt i el CE Bisbal Bàsquet fan exemple amb les seves sinergies, oficialitzant un acord a tres bandes que implica la renovació entre els dos primers de la plaça EBA per als saltencs, i l'intercanvi de places, inclosos els bisbalencs.

«Continuem caminant amb els clubs de la zona per fer territori i mantenim el compromís de generar col·laboracions entre els clubs del bàsquet gironí. Aquest és un pas més per a treballar plegats i potenciar la base», presumeix el general mànager del Bàsquet Girona, Xus Escosa. Fa bé de fer-ho. A Salt i a la Bisbal, esclar, estan encantats. «Estem molt satisfets d'haver arribat a aquest acord amb el Bàsquet Girona. Creiem que podem ser útils al bàsquet gironí col·laborant en la formació de jugadors, donant-los l'oportunitat de competir a alt nivell. Creiem que pel CB Salt és un pas endavant i ens serveix, a més, per dotar de referents als nostres joves», explica Albert Maruny, president del CB Salt. Torn per a Joan Ferrer, director esportiu del CE Bisbal Bàsquet: «És un primer acord amb el Bàsquet Girona i esperem que en puguin venir d'altres que ben segur beneficiaran els dos clubs, així com el nivell del bàsquet al nostre territori».

Resumint, que a partir d'ara l'equip de Tercera FEB continuarà competint a Salt, amb l'afegit que, federativament, això obre les portes al fet que alguns jugadors de l'U18 masculí del Bàsquet Girona puguin participar-hi. Amb el Bisbal a l'equació, l'equip de màxima categoria formativa per part del Bàsquet Girona, serà l'equip U18 masculí, que competirà a categoria Júnior Preferent A, després d'haver cedit la plaça de sènior 1a Catalana al CE Bisbal Bàsquet. Per la seva part, el CE Bisbal Bàsquet, ha cedit la seva plaça de 2a Catalana al CB Salt. D'aquesta manera el CB Salt manté una estructura quant a etapa sènior amb equips de: 3a FEB, 1a i 2a Catalana que poden suposar un destí per jugadors que acaben l'etapa júnior al Bàsquet Girona.