El Bisbal accelera en el disseny de la plantilla

El Bisbal Bàsquet posa la directa en la configuració de la plantilla que debutarà en la tercera divisió del bàsquet. Un cop paït l’èxit de l’ascens i haver dimensionat en la faceta econòmica i esportiva el que ha de ser el nou projecte, el club baix-empordanès espera enllestir l’equip en les properes setmanes, a tot estirar.

Hi haurà alguns canvis amb la intenció de ser competitiu en una categoria exigent, però el gruix de la plantilla continua. El club ja ha anunciat totes les baixes, l’última la de l’interior Roger Serra. Tampoc continuen el base Ferran Diaz, el pívot Adrià Cano, mentre que Guillem Planas inicialment passarà a formar part del segon equip tot i que quan convingui també podrà ser convocat amb l’equip de LEB Plata. De fet, el club ja va fer una part important de la feia al mes de juny, lligant vuit renovacions.

Tancat el capítol de baixes, ara els bisbalencs se centren en incorporar tres o quatre jugadors. El director esportiu, Joan Ferrer, destaca que la intenció és portar un pívot que es complementi amb el dominant Dibba, un perfil de quatre o que pugui jugar tant al tres com al quatre i que sigui versàtil, i un base que ajudi en les tasques de direcció al capità i principal anotador de l’equip, Xevi Torrent. Un d’aquests perfils ja està gairebé lligat i l’anunci del seu fitxatge podria ser imminent, i Ferrer espera que tampoc es demorin gaire els altres. «Ara el mercat s’ha començat a moure mes, ja hi ha negociacions obertes», subratlla el director esportiu bisbalenc. Sobre la categoria d’on vol pescar el club, Ferrer comenta que tant s’estan temptejant jugadors amb experiència a LEB Plata com d’EBA que estiguin capacitats per fer el salt a un esgraó més alt.

En paral·lel a la vessant esportiva, es continua avançant en la faceta econòmica per tal de garantir un projecte viable a llarg termini. En aquest sentit, el club manté el patrocinador principal, Sol Gironès, i continua treballant per tancar altres espònsors, de més o menys pes. Ahir, per exemple, l’entitat va confirmar el patrocini de la xarcuteria Can Raliu, i anteriorment havia anunciat un acord amb l’empresa Aparicio Ceramics o la consultora Grup Cànovas 1852, entre molts d’altres. «Ens falta un últim tram però esperem anar tenint el suport de la gent, amb la qual estem molt agraïts», confia Ferrer.

Per altra banda, la casa del Bisbal lluirà renovada per estrenar-se a la categoria de bronze. Per una banda, l’Ajuntament avança en la licitació dels nous marcadors i cistelles, i l’altre prioritat és substituir les cadires que es col·locaven abans de cada partit per grades supletòries, com estableix la Federació Espanyola. La previsió és que l’aforament sigui superior a les 500 localitats.

L’altre front que té obert el club és el de la campanya de renovació d’abonaments i socis i de captació de nous. Es preveu que aquests tràmits es puguin realitzar amb la plataforma online Koobin, com ja fa el Bàsquet Girona i l’Uni Girona .