L'Uni reivindica el llegat del club per engrescar l'afició

L'Uni Girona ha presentat aquest divendres una campanya d'abonaments que es vol que sigui un abans i un després. El club reconeix que amb els èxits dels equips de futbol i bàsquet masculí en els últims anys han notat una certa reculada d'abonats, i enguany l'objectiu és tornar a engrescar l'afició celebrant els 20 anys d'història de l'entitat i erigint-se com l'equip de la ciutat amb una trajectòria més important a l'èlit. "Que no caigui en l’oblit que només hi érem nosaltres", ha destacat en aquest sentit el president de l'SPAR Girona, Cayetano Pérez.

Més enllà del fet de posar en valor aquesta efemèride, la campanya d'abonaments de cara a la pròxima temporada presenta una novetat important. Amb la incorporació com a patrocinador d'Hipoteca Girona, aquells abonats que contractin un producte d'estalvi, facin una hipoteca o una assegurança de vida amb el nou espònsor podran gaudir de tots els partits de la temporada sense pagar ni un sol euro, a excepció d'una jornada. Tots els detalls es podran consultar en un dòssier que el club penjarà a la pàgina web o en les oficines d'Hipoteca Girona (Carrer de l'Olivera, 14). "És un acord que volem que sigui la primera pedra per créixer plegats. Sabem l’esforç que ha fet el club per seguir estant entre els equips de dalt de la lliga", ha destacat Alfons Arcas, representant d'Hipoteca Girona.

Pel que fa als preus dels abonaments, enguany hi ha un petit increment "poc considerable" i hi haurà un preu únic per cada una de les tres zones que s'han establert: central, lateral i fons. La general serà de 160 euros per la zona central, 130 per la lateral i 90 pel fons. En el cas de les persones de més de 65 anys, ela tarifa baixa fins a 135, 110 i 85 per a cada respectiva zona. Pels nens i nenes nascuts fins l'any 2012 el preu serà unic, de 75 euros, mentre que el pack familar (2 adults i 2 infantils) tindrà un cost de 100 euros per la zona central, 90 per la lateral i 80 pel fons. Per celebrar els 20 anys, tots els abonats podran gaudir d’un 10% de descompte (a l’stand de fontajau) fins a finals d’octubre. A banda, hi haurà una jornada econòmica que que es determinarà més endavant i que suposa que tots els aficionats, siguin abonats o no, hauran de pagar un preu.

Sobre això últim, Cayetano Pérez ha comentat que "ens veiem obligats a fer-ho perquè tot ens ha pujat". El president recorda que amb la inflació ha augmentat el cost dels viatges o la contractació de jugadores. Sobre el pressupost, el club preveu una xifra similar a la de l'any passat.